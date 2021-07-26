Свища уволили с должности директора "Львовэлектротранса": злоупотреблял служебным положением

26 июля 2021 , 13:47
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Источник:

Львовский горсовет

Директора "Львовэлектротранса" Андрея Свища отстранили от должности. Вероятно, он злоупотреблял своим положением. Для этого предварительно создали спецкомиссию. Она расследовала причастность управленца к преступлению.

Об этом сообщили 26 июля. Расследование проводили по поручению мэра Львова Андрея Садового.

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Кого выбрали взамен

Вместо Андрея Свища на должность назначили Владимира Ковалева. Он главный инженер предприятия. Сейчас Кузнецов – исполняющий обязанности директора "Львовэлектротранса".

Что известно ранее

  • В июне сотрудники СБУ заподозрили должностных лиц "Львовэлектротранса" в присвоении 1 миллиона гривен из городского бюджета.
  • Они публично закупали электроэнергию для ЛКП.
  • Также безосновательно заключали дополнительные договоры в интересах конкретного предприятия.
  • Однако во Львовском горсовете заявили, что благодаря этой закупке коммунальное предприятие сэкономило 5,3 миллиона гривен.
  • 2 июня полиция объявила подозрение директору "Львовэлектротранса" Андрею Свищу.
  • Должностному лицу могло грозить лишение свободы на 7 – 12 лет без права занимать определенные должности до 3 лет и конфискация имущества.
  • Однако Галицкий суд назначил ему лишь ночной домашний арест до 15 сентября.
Обратите внимание! Недавно СБУ объявила подозрение одному из руководителей Держгеокадастра Черниговской области о хищении земли. Он противоправно передавал земли в частную собственность. Их стоимость составляла почти 3 миллиона гривен. Правоохранители привлекли подозреваемого к уголовной ответственности.
Автор: Олег Терещенко