Свища уволили с должности директора "Львовэлектротранса": злоупотреблял служебным положением
26 июля 2021 , 13:47Читати новину українською
Источник:Львовский горсовет
Директора "Львовэлектротранса" Андрея Свища отстранили от должности. Вероятно, он злоупотреблял своим положением. Для этого предварительно создали спецкомиссию. Она расследовала причастность управленца к преступлению.
Об этом сообщили 26 июля. Расследование проводили по поручению мэра Львова Андрея Садового.
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Кого выбрали взамен
Вместо Андрея Свища на должность назначили Владимира Ковалева. Он главный инженер предприятия. Сейчас Кузнецов – исполняющий обязанности директора "Львовэлектротранса".
Что известно ранее
- В июне сотрудники СБУ заподозрили должностных лиц "Львовэлектротранса" в присвоении 1 миллиона гривен из городского бюджета.
- Они публично закупали электроэнергию для ЛКП.
- Также безосновательно заключали дополнительные договоры в интересах конкретного предприятия.
- Однако во Львовском горсовете заявили, что благодаря этой закупке коммунальное предприятие сэкономило 5,3 миллиона гривен.
- 2 июня полиция объявила подозрение директору "Львовэлектротранса" Андрею Свищу.
- Должностному лицу могло грозить лишение свободы на 7 – 12 лет без права занимать определенные должности до 3 лет и конфискация имущества.
- Однако Галицкий суд назначил ему лишь ночной домашний арест до 15 сентября.