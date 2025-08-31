Об этом в частности, в эфире телемарафона, рассказал Андрей Ковалев, офицер ВСУ, пресс-секретарь Председателя ВР в 2016 – 2019 годах, передает 24 Канал.

Что известно об угрозах и покушениях на Парубия?

По словам его экс-спикера, Андрей Парубий был морально готов к тому, что его будут пытаться убить.

Он очень часто говорил об угрозах от российских оккупантов. Он все время говорил о попытках покушений,

– поделился Ковалев.

Еще когда Парубий был секретарем СНБО, впервые зашла речь о том, чтобы у него появилась охрана. Потому, что россияне уже нескрываемо угрожали похищениями ему. "Даже была история такая, что его пытались похитить в Россию, чтобы там якобы публично устроить судилище", – вспомнил офицер.

В 2014 году Парубию под ноги бросили гранату, но она закатилась под авто возле гостиницы "Киев", где он скромно жил.

Заметим, что бывший народный депутат Николай Величкович указывал на то, что Андрей Парубий был в "списке на расстрел" еще с 2014 года, а с 2022 года официально находился в списках России на ликвидацию.

Нардеп Арьев рассказал, что полгода назад Парубий обращался с заявлением о предоставлении ему охраны, но получил отказ.

Что известно об убийстве политика?