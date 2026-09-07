Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс отреагировал на заявления России в социальной сети X.

Что сказал Кубилюс о циничных заявлениях Кремля?

Он отреагировал на высказывания диктатора Владимира Путина о необходимости устранения первопричин войны в Украине. Чиновник подчеркнул, что впервые согласен с этим тезисом, поскольку главной первопричиной является сам глава Кремля.

Кубилюс напомнил, что российская агрессия началась с оккупации Крыма в 2014 году и переросла в полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Реакция еврокомиссара последовала после того, как кремлевский правитель провел переговоры со специальными представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. После этой встречи помощник диктатора Юрий Ушаков заявил, что Россия якобы добивается реального прогресса на поле боя и настаивает на устранении всех первопричин конфликта.

Это первый раз, когда я согласен с Путиным: настоящие "первопричины" войны следует устранить!

– подчеркнул Андрюс Кубилюс.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что в ходе консультаций с американской стороной Москва фактически сохранила свои максималистские требования, выдвинутые еще в июне 2024 года. Речь идет о полном выводе украинских войск из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, демилитаризации, денацификации и отказе Киева от вступления в НАТО.

Напомним, советник Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что глава Кремля не готов к прекращению боевых действий и остановить его сможет только принуждение.

Отметим, что Дональд Трамп заявил, что согласится на новую встречу с Владимиром Путиным только после прекращения боевых действий и готовности России заключить мирное соглашение с Украиной. Президент США подчеркнул, что стремится к завершению войны и восстановлению стабильности, что, по его мнению, откроет путь к развитию экономических отношений.