Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс відреагував на заяви Росії у соціальній мережі X.

Що сказав Кубілюс про цинічні заяви Кремля?

Він відреагував на висловлювання диктатора Володимира Путіна про необхідність усунення першопричин війни в Україні. Посадовець підкреслив, що він уперше погоджується з цією тезою, оскільки головною першопричиною є сам очільник Кремля.

Кубілюс нагадав, що російська агресія розпочалася з окупації Криму в 2014 році та переросла у повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року.

Реакція єврокомісара з'явилася після того, як кремлівський правитель провів переговори зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Після цієї зустрічі помічник диктатора Юрій Ушаков оголосив, що Росія нібито досягає реального прогресу на полі бою та наполягає на усуненні всіх першопричин конфлікту.

Це перший раз, коли я погоджуюся з Путіним: справжні "першопричини" війни слід усунути!

– наголосив Андрюс Кубілюс.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що під час консультацій з американською стороною Москва фактично зберегла свої максималістські вимоги, висунуті ще у червні 2024 року. Ідеться про повне виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, демілітаризацію, денацифікацію та відмову Києва від вступу до НАТО.

Нагадаємо, радник Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що очільник Кремля не готовий до завершення бойових дій і зупинити його зможе лише примус.

Зазначимо, Дональд Трамп заявив, що погодиться на нову зустріч із Володимиром Путіним лише після припинення бойових дій та готовності Росії укласти мирну угоду з Україною. Президент США наголосив, що прагне завершення війни та відновлення стабільності, що, на його думку, відкриє шлях до розвитку економічних відносин.