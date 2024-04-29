Андрющенко рассказал, как именно был связан с Мариуполем арестованный заместитель Шойгу

В России задержали заместителя министра обороны Тимура Иванова. Это, скорее всего, является следствием войны между ФСБ и ГРУ минобороны России.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что борьба между ФСБ и ГРУ продолжается уже очень долго. Возможно, сейчас был удачный момент, чтобы задержать Иванова. В ФСБ говорили, что документировали его действия около 5 лет.

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Как здесь связан Мариуполь

Как отметил Андрющенко, одну из ключевых ролей здесь сыграл временно оккупированный Мариуполь. Еще с самого начала оккупации российская ГРУ полностью контролировала город. Тогда этим вопросом занимался российский депутат Дмитрий Саблин.

Россияне поняли, что им нужна логистическая база. Тогда был вопрос, кто будет контролировать эти средства. ГРУ приложило слишком много усилий, чтобы вывести Мариуполь из подчинения Донецка и подключить его к Ростовской области напрямую. Это позволило бы, чтобы деньги шли не через ФСБшные карманы, а напрямую в карманы Иванова и минобороны,

– сказал Андрющенко.

Впоследствии там была довольно длинная история "разборок". Определенную роль сыграл и главарь Чечни Кадыров, который захватил Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. И со временем ГРУшники проиграли. У них остались всего лишь два объекта в городе.

Думаю, что там просто воспользовались удачным моментом и избавились от конкурента. Сейчас посмотрим, как ответит минобороны России. Обычно они отвечают взрывами. Возможно, уберут какую-то знаковую персону из Донецкой области или же на территории России,

– отметил Андрющенко.

Ситуация в России: кратко