Андрющенко рассказал, где оккупанты содержат 267 детей-сирот из Мариуполя и Волновахи

Оккупанты свезли 267 детей-сирот из Мариуполя и Волновахи в один из лагерей в Ростовской области. Они готовятся насильно предоставить им русское гражданство.

Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, российские захватчики насильственно увезли детей-сирот в Спортивно-оздоровительный комплекс "Ромашка" в Ростовской области. Точный адрес: 346845, Ростовская область, Неклиновский район, село Золотая Коса, улица Ломоносова, 20 (GPS координаты: 47.142491503, 38.624298896).

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Собираются раздать им паспорта

Сейчас в этом лагере насильственно удерживается 540 детей-сирот из Донецкой области. Известно, что 267 детей привезли с территории Мариуполя, Волновахи и окрестностей.

Российские власти специально произвели изменения в законодательство, чтобы дать детям российский паспорт. Это позволит людям быстро и незаконно их усыновить. Особенно возмутительно , что этим процессом непосредственно занимается уполномоченная по делам детей при президенте России Мария Львова-Белова.

Стоит отметить, что именно кафиры сделали сиротами многих местных детей. Ведь из - за активных боевых действий и коварной тактики ведения войны они убили значительное количество взрослых .

По данным Петра Андрющенко, оккупационным администрациям издали приказ, чтобы они свозили детей-сирот именно в этот лагерь.

Наши источники из круга власти кафиров сообщают, что оккупационные власти получили приказ свозить детей-сирот из Мариуполя именно в этот лагерь. Хотелось бы надеяться на скорую реакцию международного сообщества. Но…. Ярость. Просто ярость, – написал Петр Андрющенко.

Российские кафиры вывозят украинских детей

По официальной статистике российские захватчики уже убили, по меньшей мере, 243 ребенка. Жертв может быть гораздо больше – это только подтвержденные случаи.

Захватчики ежедневно насильственно депортируют украинских граждан в Россию. Известно, что они вывезли уже 1,4 миллиона украинцев . Среди них – 230 тысяч детей .

По словам постоянного представителя Украины при ООН Сергея Дворника, россияне буквально хотят уничтожить украинскую нацию , избавив ее от молодых поколений. Это современное проявление колониализма, с которым нужно бороться. Кроме того, кафиры постоянно обстреливают гражданскую инфраструктуру в разных населенных пунктах, где погибает гражданское население.

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