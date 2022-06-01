Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, російські загарбники насильно звезли дітей-сиріт в Спортивно-оздоровчий комплекс "Ромашка", що в Ростовській області. Точна адреса: 346845, Ростовська область, Некліновський район, село Золота Коса, вулиця Ломоносова, 20 (GPS координати: 47.142491503, 38.624298896).

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Збираються роздати їм паспорти

Наразі в цьому таборі насильно утримують аж 540 дітей-сиріт з Донецької області. Відомо, що 267 дітей привезли з території Маріуполя, Волновахи та околиць.

Російська влада спеціально зробила зміни в законодавство, щоб дати дітям російський паспорт. Це дозволить людям швидко і незаконно їх всиновити. Особливо обурливо, що цим процесом безпосередньо займається уповноважена в справах дітей при президенті Росії Марія Львова-Белова.

Варто зазначити, що саме окупанти зробили сиротами багатьох місцевих дітей. Адже через активні бойові дії та підступну тактику ведення війни вони повбивали значну кількість дорослих .

За даними Петра Андрющенка, окупаційним адміністраціям видали наказ, щоб вони звозили дітей-сиріт саме в цей табір.

Наші джерела з кола влади окупантів повідомляють, що окупаційна влада отримала наказ звозити дітей-сиріт з Маріуполя саме в цей табір. Хотілося б сподіватись на швидку реакцію міжнародної спільноти. Але…. Лють. Просто лють, – написав Петро Андрющенко.

Російські окупанти вивозять українських дітей

За офіційною статистикою російські загарбники вже вбили щонайменше 243 дитини. Жертв може бути значно більше – це лише підтверджені випадки.

Загарбники щодня насильно депортують українських громадян до Росії. Відомо, що вони вивезли вже аж 1,4 мільйона українців. Серед них – 230 тисяч дітей.

За словами постійного представника України при ООН Сергія Дворника, росіяни буквально хочуть знищити українську націю, позбавивши її від молодих поколінь. Це – сучасний прояв колоніалізму, з яким потрібно боротися. Крім того, окупанти постійно обстрілюють цивільну інфраструктуру в різних населених пунктах, де гине цивільне населення.

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