Проверьте свой телефон: какие Android и iOS приложения из России есть в смартфонах украинцев

OSINT-сообщество Molfar провело большое исследование и проанализировало лучшие мобильные приложения Android и iOS. Журналисты-расследователи обнаружили причастность компаний-разработчиков или номинальных владельцев приложений к России.

Какие приложения в смартфонах украинцев потенциально опасны и неэтичны, потому что они созданы или принадлежат компаниям из России?

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Опасность заключается в потенциальной передаче частных данных пользователей силовым структурам России, неэтичным является просмотр рекламы (для бесплатных приложений) или прямая оплата услуг при пользовании приложениями. Из полученных денег компании-собственники платят налоги террористическому режиму Путина. Ценой этих налогов в дальнейшем производятся снаряды и ракеты для войны против Украины.

Как проводилось исследование

Во всех случаях исследователи устанавливали страну, к которой относится приложение, по размещению подавляющего (>50%) количества состава компании. Например, если компания зарегистрирована на Кипре, но большинство разработчиков в России – это российская компания. Другой пример: компания создана в России, но все ее члены покинули страну-террориста и переехали в Польшу – такая компания в исследовании получала статус польской. Причина та же – налоги. Платить налоги в Польше – это нормально, платить налоги в России – значит финансировать террористов.

Были исследованы 45 лучших игр/приложений в определенной категории по украинскому региону загрузок. То есть "лучшие" приложения были автоматически сформированы платформой Google Play при анализе Android-приложений и платформой AppStore при анализе iOS-приложений автоматически на 1 декабря 2022 по региону Ukraine.

Из-за соучастия республики Беларусь в агрессии против Украины белорусские приложения отмечены как потенциально опасные.

iOS и Android приложения и игры: общий обзор

iOS игры и приложения, платные и бесплатные

Больше всего российских приложений в категории платных приложений, целых 8 против 5 украинских. На втором месте топа есть украинское приложение – Топик авторства Yaroslav Sherstyuk. Еще одно приложение этого разработчика занимает седьмую строчку топа – MyGun.

На 11 строчке – украинский Тест на общие способности от Igor Dyrda, 28 место – METEO под авторством того же Yaroslav Sherstyuk и 33 место – украинское приложение TouchRetouch от ADVA Soft GmbH – эта компания хоть и зарегистрирована в Германии, но ее сотрудники базируются в Украине. Следовательно, российских приложений больше, но позиции украинских лучше.

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В категории бесплатных игр российских приложений 5, а украинских только 2. На пятом месте Erudite: Trivia Quiz Mind Game от Mioris LTD, и Tap Tap Dash от JOX Development на 42 строчке.

В платных играх российских приложений два, а украинское одно – это ZONA Project X от Igor Migun.

В топе бесплатных приложений есть одно российское приложение, а украинских приложений в рейтинге 12. Первое место Свет, пятое My Kyivstar, восьмое Новая почта, одиннадцатое Prom Покупки: скидки и акции, 12 и 13 Privat24 – open to everyone и Дия, на 19 месте monobank — mobile bank online, на 21 My Vodafone, 29 место – приложение Воздушная тревога, 32 место – My lifecell, 38 место – Uklon: More Than a Taxi и аж на 44 строчке, но все равно в топе – Parimatch | Sports betting.

Российские iOS-приложения, которые нужно удалить со смартфона:

платные приложения: Электроник, Полиглот – Английские слова, Strelok Pro, GPS Tracker, Offline Maps, My Dictionary Pro, Полиглот 32 – Английский язык, Money Pro: Индивидуальные деньги AR, Handwritten Text;

Английский язык, Money Pro: Индивидуальные деньги AR, Handwritten Text; бесплатные игры: Fun Offline Games – Нет WiFi, Durak, Brain Games: Puzzle for adults, Gun Crusher: Smashing games, Jelly Run 2048;

Нет WiFi, Durak, Brain Games: Puzzle for adults, Gun Crusher: Smashing games, Jelly Run 2048; платные игры: Doodle God, Peace, Death!;

Бесплатные приложения: Lensa AI: Avatar, Photo Editor.

На первом месте по загрузке в украинских смартфонах – американские iOS-приложения, на втором – украинские. А на третьем месте – русские.

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Больше всего российских приложений в категории бесплатных игр – 5 российских плюс 5 белорусских против одного украинского. На двенадцатом месте топа – GTA Ukraine: Car Simulator от SnZGames.

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В категории платных игр российских приложений уже 4, а украинских 3:

В платных приложениях есть 4 российские позиции против 7 украинских, здесь без шансов. На втором месте TOPO от UkropSoft, на четвертом месте inCarDoc Pro | ELM327 OBD2 от inCarDoc и пятое место Ukrop производства UkropSoft (кстати, военное приложение).

Следующие приложения в топе:

В бесплатных приложениях российских позиций снова 4, но украинских – 18.

Украинские лидеры бесплатных приложений для Android:

На платформе Android украинского контента больше по сравнению с iOS приложениями и играми.

Российские Android-приложения, которые нужно удалить со смартфона:

бесплатные игры: Fun Offline Games – Нет WiFi, Durak, Brain Games: Puzzle for adults, Gun Crusher: Smashing games, Jelly Run 2048;

Нет WiFi, Durak, Brain Games: Puzzle for adults, Gun Crusher: Smashing games, Jelly Run 2048; платные игры: True Fishing (key), Vector Full, Angry Neighbor, Live или Die: Survival Pro;

платные приложения: IPTV Pro, ReadEra Premium – ebook reader, Filmix, CVTz50;

Бесплатные приложения: Mods for Melon Playground, Lensa: Pictures & Photo Editor, Joom. Shopping for every day, 3D Earth & Real Moon.

Android-приложения в украинских смартфонах чаще всего украинские, на втором месте приложения компаний из США, а на третьем месте снова русские продукты.

Android и iOS приложения: косвенные связи с Россией

Бесплатные приложения

В топ-45 обеих платформ есть программы не в российской локации, но связанные с Россией.

Android, RU:

12 место Mods for Melon Playground – на его сайте была найдена "яндекс-метрика".

28 место. Lensa: Pictures & Photo Editor – на обеих платформах среди бесплатных программ есть новое приложение от российской компании Prisma Labs – Lensa.

Lensa. 31 место. Joom. Shopping for every day – основной рынок – Россия, а также основатели из России.

38 место. 3D Earth & Real Moon – HQ разработчика в России.

iOS, RU:

2 место. Lensa AI: Avatar, Photo Editor

Платные приложения

В топ 45 приложений попали и русские:

Android, RU:

13 место. ReadEra Premium – ebook reader – разработчик из России.

10 место. IPTV Pro – разработчик из России;

16 место. Filmix – разработчики из России.

33 место. CVTz50 – первоначально сайт был на русском языке, а также скриншоты приложения в английской версии были с русским интерфейсом программы.

iOS, RU:

4 место. Электроник – русская программа-справочник для радиолюбителя.

16 место. Полиглот и 32 место – Полиглот – Английские слова – программы для изучения языка русского разработчика.

Английские слова – программы для изучения языка русского разработчика. 22 место. Strelok Pro – приложение для баллистических расчетов.

25 место. GPS Tracker, Offline Maps – оффлайн карты.

29 место. My Dictionary Pro – словарь.

38 место. Money Pro: Personal Finance AR – программа для финансов.

39 место. Handwritten Text – юрлицо в США, но компания основана в России.

Бесплатные игры

В топ 45 есть и русские игры.

Android, RU:

2 место. Fun Offline Games – No WiFi – всего 2 сотрудника из России.

17 место. Durak – разработчик переехал в Венгрию в 2022, но до этого жил и работал в России.

21 место. Brain Games: Puzzle for adults – HQ компании в России.

22 место. Gun Crusher: Smashing games – юрлицо разработчика зарегистрировано заграницей, а почта – mail.ru.

23 место. Jelly Run 2048 – компания зарегистрирована на Кипре, сотрудники преимущественно из России.

iOS, RU:

15 место. Durak – Card Game и 21 место. Durak Online card game – разработчик переехал в Венгрию в 2022, но до этого жил и работал в России.

22 место. Shadow Fight 2 и 35 место. Standoff 2 – компания зарегистрирована на Кипре, сотрудники преимущественно из России.

39 место. Homescapes – игра от Playrix, которой владеют россияне, вероятно, с российским гражданством в Израиле – братья Бухман. У компании были офисы как в России, так и в Украине.

Платные игры

В топ 45 приложений попали и русские:

Android, RU:

14 место. True Fishing (key) – российский разработчик.

39 место. Vector Full – компания зарегистрирована на Кипре, но есть сотрудники в России.

40 место. Angry Neighbor – русский разработчик.

44 место. Live or Die: Survival Pro – компания зарегистрирована в Эстонии, штаб-квартира предположительно в России.

iOS, RU:

28 место. Doodle God – компания зарегистрирована в Великобритании, но сотрудники находятся в России.

31 место. Peace, Death! – разработчик из России.

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