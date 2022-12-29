Проверьте свой телефон: какие Android и iOS приложения из России есть в смартфонах украинцев
Источник:OSINT-сообщество Molfar
OSINT-сообщество Molfar провело большое исследование и проанализировало лучшие мобильные приложения Android и iOS. Журналисты-расследователи обнаружили причастность компаний-разработчиков или номинальных владельцев приложений к России.
Какие приложения в смартфонах украинцев потенциально опасны и неэтичны, потому что они созданы или принадлежат компаниям из России?
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Опасность заключается в потенциальной передаче частных данных пользователей силовым структурам России, неэтичным является просмотр рекламы (для бесплатных приложений) или прямая оплата услуг при пользовании приложениями. Из полученных денег компании-собственники платят налоги террористическому режиму Путина. Ценой этих налогов в дальнейшем производятся снаряды и ракеты для войны против Украины.
Как проводилось исследование
- Во всех случаях исследователи устанавливали страну, к которой относится приложение, по размещению подавляющего (>50%) количества состава компании. Например, если компания зарегистрирована на Кипре, но большинство разработчиков в России – это российская компания. Другой пример: компания создана в России, но все ее члены покинули страну-террориста и переехали в Польшу – такая компания в исследовании получала статус польской. Причина та же – налоги. Платить налоги в Польше – это нормально, платить налоги в России – значит финансировать террористов.
- Были исследованы 45 лучших игр/приложений в определенной категории по украинскому региону загрузок. То есть "лучшие" приложения были автоматически сформированы платформой Google Play при анализе Android-приложений и платформой AppStore при анализе iOS-приложений автоматически на 1 декабря 2022 по региону Ukraine.
- Из-за соучастия республики Беларусь в агрессии против Украины белорусские приложения отмечены как потенциально опасные.
iOS и Android приложения и игры: общий обзор
iOS игры и приложения, платные и бесплатные
Больше всего российских приложений в категории платных приложений, целых 8 против 5 украинских. На втором месте топа есть украинское приложение – Топик авторства Yaroslav Sherstyuk. Еще одно приложение этого разработчика занимает седьмую строчку топа – MyGun.
На 11 строчке – украинский Тест на общие способности от Igor Dyrda, 28 место – METEO под авторством того же Yaroslav Sherstyuk и 33 место – украинское приложение TouchRetouch от ADVA Soft GmbH – эта компания хоть и зарегистрирована в Германии, но ее сотрудники базируются в Украине. Следовательно, российских приложений больше, но позиции украинских лучше.
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В категории бесплатных игр российских приложений 5, а украинских только 2. На пятом месте Erudite: Trivia Quiz Mind Game от Mioris LTD, и Tap Tap Dash от JOX Development на 42 строчке.
В платных играх российских приложений два, а украинское одно – это ZONA Project X от Igor Migun.
В топе бесплатных приложений есть одно российское приложение, а украинских приложений в рейтинге 12. Первое место Свет, пятое My Kyivstar, восьмое Новая почта, одиннадцатое Prom Покупки: скидки и акции, 12 и 13 Privat24 – open to everyone и Дия, на 19 месте monobank — mobile bank online, на 21 My Vodafone, 29 место – приложение Воздушная тревога, 32 место – My lifecell, 38 место – Uklon: More Than a Taxi и аж на 44 строчке, но все равно в топе – Parimatch | Sports betting.
Российские iOS-приложения, которые нужно удалить со смартфона:
- платные приложения: Электроник, Полиглот – Английские слова, Strelok Pro, GPS Tracker, Offline Maps, My Dictionary Pro, Полиглот 32 – Английский язык, Money Pro: Индивидуальные деньги AR, Handwritten Text;
- бесплатные игры: Fun Offline Games – Нет WiFi, Durak, Brain Games: Puzzle for adults, Gun Crusher: Smashing games, Jelly Run 2048;
- платные игры: Doodle God, Peace, Death!;
- Бесплатные приложения: Lensa AI: Avatar, Photo Editor.
На первом месте по загрузке в украинских смартфонах – американские iOS-приложения, на втором – украинские. А на третьем месте – русские.
Android игры и приложения, платные и бесплатные
Больше всего российских приложений в категории бесплатных игр – 5 российских плюс 5 белорусских против одного украинского. На двенадцатом месте топа – GTA Ukraine: Car Simulator от SnZGames.
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В категории платных игр российских приложений уже 4, а украинских 3:
- на 21 месте The Sun: Origin от AGaming+;
- 25 место Pocket Rogues: Ultimate от EtherGaming;
- и 29 место Reporter - Scary Horror Game опять же от AGaming+.
В платных приложениях есть 4 российские позиции против 7 украинских, здесь без шансов. На втором месте TOPO от UkropSoft, на четвертом месте inCarDoc Pro | ELM327 OBD2 от inCarDoc и пятое место Ukrop производства UkropSoft (кстати, военное приложение).
Следующие приложения в топе:
- 17 место ВНО 2023. Английский язык от Hardworking Devs' Studio;
- 24 место tvQuickActions Pro от tvDev;
- 33 место Поправки производства UkropSoft;
- 42 место OsmAnd+ — Maps & GPS Offline от OsmAnd.
В бесплатных приложениях российских позиций снова 4, но украинских – 18.
Украинские лидеры бесплатных приложений для Android:
- 2 место My Kyivstar: мобильные услуги;
- 3 место Prom.ua — интернет-покупки;
- 6 место Новая пошта;
- 7 место My Vodafone;
- 8 место Воздушная тревога;
- 9 место SWEET.TV — Live TV and movies;
- 11 место Ощад;
- 13 место Kyivstar TV: HD видео, TV;
- 17 место Дия;
- 18 место Privat24;
- 22 место My lifecell;
- 24 место ROZETKA – Online marketplace;
- 27 место monobank – банк в телефоне;
- 28 место MEGOGO – TV, Movies,Audiobooks;
- 34 место Uklon - More Than a Taxi;
- 36 место Tabletki.ua: поиск лекарств;
- 40 место Kharenergo all energy service;
- 41 место Helsi.
На платформе Android украинского контента больше по сравнению с iOS приложениями и играми.
Российские Android-приложения, которые нужно удалить со смартфона:
- бесплатные игры: Fun Offline Games – Нет WiFi, Durak, Brain Games: Puzzle for adults, Gun Crusher: Smashing games, Jelly Run 2048;
- платные игры: True Fishing (key), Vector Full, Angry Neighbor, Live или Die: Survival Pro;
- платные приложения: IPTV Pro, ReadEra Premium – ebook reader, Filmix, CVTz50;
- Бесплатные приложения: Mods for Melon Playground, Lensa: Pictures & Photo Editor, Joom. Shopping for every day, 3D Earth & Real Moon.
Android-приложения в украинских смартфонах чаще всего украинские, на втором месте приложения компаний из США, а на третьем месте снова русские продукты.
Android и iOS приложения: косвенные связи с Россией
Бесплатные приложения
В топ-45 обеих платформ есть программы не в российской локации, но связанные с Россией.
Android, RU:
- 12 место Mods for Melon Playground – на его сайте была найдена "яндекс-метрика".
- 28 место. Lensa: Pictures & Photo Editor – на обеих платформах среди бесплатных программ есть новое приложение от российской компании Prisma Labs – Lensa.
- 31 место. Joom. Shopping for every day – основной рынок – Россия, а также основатели из России.
- 38 место. 3D Earth & Real Moon – HQ разработчика в России.
iOS, RU:
- 2 место. Lensa AI: Avatar, Photo Editor
Платные приложения
В топ 45 приложений попали и русские:
Android, RU:
- 13 место. ReadEra Premium – ebook reader – разработчик из России.
- 10 место. IPTV Pro – разработчик из России;
- 16 место. Filmix – разработчики из России.
- 33 место. CVTz50 – первоначально сайт был на русском языке, а также скриншоты приложения в английской версии были с русским интерфейсом программы.
iOS, RU:
- 4 место. Электроник – русская программа-справочник для радиолюбителя.
- 16 место. Полиглот и 32 место – Полиглот – Английские слова – программы для изучения языка русского разработчика.
- 22 место. Strelok Pro – приложение для баллистических расчетов.
- 25 место. GPS Tracker, Offline Maps – оффлайн карты.
- 29 место. My Dictionary Pro – словарь.
- 38 место. Money Pro: Personal Finance AR – программа для финансов.
- 39 место. Handwritten Text – юрлицо в США, но компания основана в России.
Бесплатные игры
В топ 45 есть и русские игры.
Android, RU:
- 2 место. Fun Offline Games – No WiFi – всего 2 сотрудника из России.
- 17 место. Durak – разработчик переехал в Венгрию в 2022, но до этого жил и работал в России.
- 21 место. Brain Games: Puzzle for adults – HQ компании в России.
- 22 место. Gun Crusher: Smashing games – юрлицо разработчика зарегистрировано заграницей, а почта – mail.ru.
- 23 место. Jelly Run 2048 – компания зарегистрирована на Кипре, сотрудники преимущественно из России.
iOS, RU:
- 15 место. Durak – Card Game и 21 место. Durak Online card game – разработчик переехал в Венгрию в 2022, но до этого жил и работал в России.
- 22 место. Shadow Fight 2 и 35 место. Standoff 2 – компания зарегистрирована на Кипре, сотрудники преимущественно из России.
- 39 место. Homescapes – игра от Playrix, которой владеют россияне, вероятно, с российским гражданством в Израиле – братья Бухман. У компании были офисы как в России, так и в Украине.
Платные игры
В топ 45 приложений попали и русские:
Android, RU:
- 14 место. True Fishing (key) – российский разработчик.
- 39 место. Vector Full – компания зарегистрирована на Кипре, но есть сотрудники в России.
- 40 место. Angry Neighbor – русский разработчик.
- 44 место. Live or Die: Survival Pro – компания зарегистрирована в Эстонии, штаб-квартира предположительно в России.
iOS, RU:
- 28 место. Doodle God – компания зарегистрирована в Великобритании, но сотрудники находятся в России.
- 31 место. Peace, Death! – разработчик из России.
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