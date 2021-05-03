Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что планирует посетить украинский саммит Крымская платформа в августе 2021 года. Владимир Зеленский отреагировал на предстоящий визит.

В понедельник, 3 мая 2021 года, состоялся совместный брифинг президентов Польши и Украины в Варшаве. После встречи Дуда подтвердил свое участие в саммите.

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Дуда приедет в Украину

Анджей Дуда подчеркнул, что Владимир Зеленский пригласил его в Украину в августе 2021 года. Поэтому, по его словам, очевидно, что приглашение будет принято.

Что такое Крымская платформа? Саммит создали по инициативе Владимира Зеленского. Его проведут 23 августа 2021 года. На встрече планируется обсудить вопросы деоккупации Крыма и защиты прав человека на полуострове. Участниками саммита должны стать руководители международных государств, министры иностранных дел и обороны, парламентарии и эксперты.

Зеленский заявил, что Дуда подтвердил свой визит, поэтому украинский президент будет ждать его и первую леди Польши.

Для нас (для Украины – 24 канал) это будет очень важно, потому что это будет первый важный саммит, где будут только наши друзья и партнеры,

– сказал Зеленский.

Кто еще приедет на Крымскую платформу