"Дыда в "Миротворце": Россия запустила циничный фейк о президенте Польши

Российская пропаганда запустила очередной абсурдный и циничный фейк. Говорится, что президент Польши Анджей Дуда вроде бы оказался в "Миротворце".

Включить мозг и придумать что-то более креативное, оккупанты, конечно же, не смогли. Поэтому пропагандистскими телеграмм-каналами гуляют бестолковые вроде бы "скрины" из "Миротворца".

Обратите внимание Мы не будем говорить перед камерами, - ответил Дуда, когда встретится с Зеленским

Конечно же, это фейк. Никто Дуду в "Миротворец" не добавлял. Несмотря на зерновую дискуссию, президент Польши остается другом Украины.

Дуда отреагировал на слова Моравецкого

Анджей Дуда, комментируя свою предстоящую встречу с Зеленским, отметил, что украинский лидер – его друг.

Также Анджей Дуда отреагировал на заявление Матеуша Моравецкого – премьер-министра Польши. Ранее он заявил, что Польша вроде бы перестала поставлять оружие Украине. Такую позицию своего государства он аргументировал тем, что оно продолжает вооружаться.

Слова премьер-министра были истолкованы наихудшим образом… Ну, на мой взгляд, премьер-министр просто сказал: мы не будем передавать Украине новое оружие, которое сейчас закупаем в рамках модернизации польской армии,

– сказал Дуда.

В то же время президент Польши подчеркнул, что его страна продолжает выполнять контракты по поставке оружия, которые польская сторона заключила с Киевом.