Анджей Дуда заболел коронавирусом: какое состояние польского президента

Президент Польши уже второй раз инфицировался коронавирусом. В окружении Анджея Дуды было много больных COVID-19, так что президенту сделали тест, который оказался положительным.

О болезни Дуды написал глава его администрации Павел Шрот. Кто еще инфицирован в его окружении – неизвестно.

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Президент чувствует себя хорошо

Президент чувствует себя хорошо, у него нет тяжелых симптомов, и он находится под постоянным контролем,

– написал Павел Шрот в соцсетях.

Дуда вакцинировался дважды в апреле и июне 2021 года. 17 декабря он получил третью дозу вакцины против коронавируса.

Дуда находится на изоляции

В настоящее время президент Польши находится на изоляции. В его администрации пока не сообщают никакой информации о состоянии здоровья супруги главы государства – Агаты Корнгаузер-Дуды. Известно, что она вакцинировалась вместе с мужем.

Впервые коронавирусом Дуда переболел в октябре 2020 года. Тогда президент Польши перенес недуг легко. Выздоровел Дуда в начале ноября 2020 года.

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