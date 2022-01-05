Анджей Дуда заболел коронавирусом: какое состояние польского президента

5 января 2022 , 14:41
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Interia Wydarzenia

Президент Польши уже второй раз инфицировался коронавирусом. В окружении Анджея Дуды было много больных COVID-19, так что президенту сделали тест, который оказался положительным.

О болезни Дуды написал глава его администрации Павел Шрот. Кто еще инфицирован в его окружении – неизвестно.

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Президент чувствует себя хорошо

Президент чувствует себя хорошо, у него нет тяжелых симптомов, и он находится под постоянным контролем,
– написал Павел Шрот в соцсетях.

Дуда вакцинировался дважды в апреле и июне 2021 года. 17 декабря он получил третью дозу вакцины против коронавируса.

Дуда находится на изоляции

В настоящее время президент Польши находится на изоляции. В его администрации пока не сообщают никакой информации о состоянии здоровья супруги главы государства – Агаты Корнгаузер-Дуды. Известно, что она вакцинировалась вместе с мужем.

Обратите внимание! Впервые коронавирусом Дуда переболел в октябре 2020 года. Тогда президент Польши перенес недуг легко. Выздоровел Дуда в начале ноября 2020 года.

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Какая ситуация с коронавирусом в Польше: коротко

  • В начале января в Польше зафиксировали рост заболеваемости COVID-19.
  • Поэтому власти предположили, что снова могут усилить карантин.
  • Решение по карантинным ограничениям правительство может принять уже 7 января.
  • Речь прежде всего о закрытии школ и торговых центров.
  • По состоянию на 5 января в Польше выявили более 4 миллионов 145 тысяч случаев коронавируса, умерли более 98 тысяч больных.
  • Отметим, что только в конце декабря министр здравоохранения Адам Недзельский сообщал, что Польша почти преодолела четвертую волну коронавируса.
Автор: Ірина Пундор