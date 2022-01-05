Про хворобу Дуди написав глава його адміністрації Павел Шрот. Хто ще інфікований в його оточенні – невідомо.

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Президент почувається добре

Президент почувається добре, не має важких симптомів та перебуває під постійним медичним наглядом,

– написав Павел Шрот у соцмережах.

Дуда вакцинувався двічі у квітні та червні 2021 року. 17 грудня він отримав третю дозу вакцини проти коронавірусу.

Дуда перебуває на ізоляції

Зараз президент Польщі перебуває на ізоляції. В його адміністрації поки не повідомляють жодної інформації про стан здоров'я дружини глави держави – Агати Корнгаузер-Дуди. Відомо, що вона вакцинувалась разом з чоловіком.

Зверніть увагу! Вперше коронавірусом Дуда перехворів у жовтні 2020 року. Тоді президент Польщі переніс недугу легко.Одужав Дуда на початку листопада 2020 року.

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