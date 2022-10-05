Не стоят бумаги, на которой подписаны, – у Зеленского отреагировали на "законы" об аннексии
Источник:Андрей Ермак
Российский диктатор Владимир Путин подписал "законы", ратифицирующие договоры о вхождении "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областей в состав России. На это уже отреагировали в офисе Президента Украины.
Эта аннексия называется "коллективным безумием". Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
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У Зеленского отреагировали на "законы" об аннексии
По словам Ермака, "ничтожные решения России не стоят бумаги, на которой подписаны".
Коллективный безумец может и дальше жить в выдуманном мире. Лучшее лекарство – ВСУ, высокоточное оружие, офензива,
– отметил он.
Руководитель ОП подчеркнул, что Украина сможет вернуть к реальности и заберет все свое.
Путин окончательно утвердил аннексию захваченных территорий Украины
Как заявляют пропагандистские СМИ, Путин подписал соответствующие "законы" об аннексии 5 октября. Они предполагают "присоединение" оккупированных территорий, как субъектов России.
Кроме того, Путин назначил Пушилина – главой квазиреспублики "ДНР", Балицкого – так называемым исполняющим обязанности председателя губернатора Запорожской области, Владимира Сальдо – и.о. губернатора Херсонской области, а Пасечника – и.о. председателя так называемой "ЛНР".
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