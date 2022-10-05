Ця анексія називається "колективним божевіллям". Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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У Зеленського відреагували на "закони" про анексію

За словами Єрмака, "нікчемні рішення Росії не варті паперу, на якому підписані".

Колективна божевільня може і далі жити у вигаданому світі. Найкращі ліки – ЗСУ, високоточна зброя, офензива,

– зазначив він.

Керівник ОП наголосив, що Україна зможе повернути до реальності та забере все своє.

Путін остаточно затвердив анексію захоплених територій України

Як заявляють пропагандистські ЗМІ, Путін підписав відповідні "закони" про анексію 5 жовтня. Вони передбачають "приєднання" окупованих території, як суб'єктів Росії.

Крім того, Путін призначив Пушиліна – головою квазіреспубліки "ДНР", Балицького – так званим виконувачем обов'язків голови губернатора Запорізької області, Володимира Сальдо – в.о губернатора Херсонської області, а Пасічника – в.о голови так званої "ЛНР".

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