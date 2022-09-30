Украина национализирует все российские активы: Зеленский обратился к нардепам

Президент Владимир Зеленский обратился к народным депутатам. Он призвал поддержать национализацию всех российских активов.

Об этом Зеленский заявил во время своего обращения после завершении заседания СНБО, сообщает 24 канал. Во время него решили, что Украина подаст заявку на членство в НАТО.

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Украина национализирует все российские активы

Зеленский рассказал, что 30 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам России, ведь они:

не нашли в себе мужества выступить на защиту человечности и международного права,

так или иначе были вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов.

И в то же время обращаюсь к народным депутатам Украины: на следующем заседании Верховной Рады Украины будет рассматриваться проект закона о национализации всех российских активов, который должен значительно упростить эту процедуру,

– отметил Зеленский.

Он попросил народных избранников поддержать этот законопроект без промедлений.

"Завершаем демонтаж российского влияния на Украину, Европу и мир. Слава Украине!" – подытожил глава государства.

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