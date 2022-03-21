Ангар вместо морга: куда и как транспортируют тела оккупантов на территории Гомеля
Источник:телеграм-канал "The War! now"
Российские оккупанты свозят тела убитых солдат в белорусский город Гомель. Местные источники выяснили, что большинство трупов держат в металлическом ангаре без холодильных камер.
Накануне в СМИ сообщали, что из-за большого количества раненых россиян больницы Гомеля не проводят плановые операции для местного населения.
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Труппы русских оккупантов хранят в металлическом ангаре Республиканского научно-практического центра в Гомеле. Мешки с телами убитых оккупантов хранят при уличной температуре, потому что холодильников там нет.
В морге места нет, поэтому трупы хранят в ангаре / Фото из телеграм-канала "The War! now"
Новые тела убитых привозят вертолетами Ми-8 на Зябровский аэродром, откуда их через город везут тентовыми грузовиками российского минобороны в "морг".
Как везут трупы оккупантов в Гомеле / Фото из телеграм-канала "The War! now"
Также забиты и морги больниц города, где хранятся трупы тех, кто умер там.
Всех мертвых оккупантов транспортируют в Россию через Гомельский аэропорт.
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