На Николаевщине пропала 8-летняя Ангелина: к поискам девочки привлекли военных
Источник:Полиция Николаевской области
В Николаевской области продолжаются активные поиски 8-летней девочки. Ребенка пытаются найти полицейские, военные и местные гражданские жители.
Инцидент произошел в селе Лепетиха Березнеговатской общины Николаевской области. Ангелина Чугай исчезла из дома вечером 1 марта и не вернулась.
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Как проходят поиски
После получения сообщения об исчезновении девочки на Николаевщине развернули поисковую полицейскую операцию и создали оперативный штаб под контролем руководства областного главка полиции.
К поиску привлечен личный состав местного отделения полиции, районного отделения, ближайших отделений, оперативники и ювеналы областного управления полиции, кинологи, военные и жители села,
– говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются активные поиски ребенка. Правоохранители проверяют село Лепетиха и окрестности, в том числе и с помощью аэроразведки. Обследуются колодцы, заброшенные здания, лесополосы, пустыри и тому подобное.
Правоохранители призвали срочно звонить на спецлинию по номеру 102 всех, кто может помочь установить местонахождение 8-летней Ангелины или поделиться другой полезной информацией, которая поможет найти ребенка.
В селе Лепетиха ищут Ангелину Чугай / Фото Полиции Николаевщины
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