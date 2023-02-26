"Все случилось очень быстро": родные и друзья косметолога Ангелины Сердюк о ее внезапной смерти

24 февраля во Львове, в старом доме по улице Менцинского, умерла известный косметолог, врач-дерматолог Ангелина Сердюк. Причиной несчастного случая, по предварительной информации, стало отравление угарным газом.

О трагической смерти женщины сообщили и в социальных сетях, в частности, ее коллега на своей странице в инстаграм. Впоследствии о несчастном случае рассказали друзья и родные.

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Скорая только констатировала смерть

Как сообщили коллеги женщины, первым тревожным звонком было то, что Ангелина не пришла на работу и не отвечала на телефонные звонки. Ее начали оперативно разыскивать, а мама позвонила мужу дочери.

Именно муж поехал домой, чтобы узнать о состоянии жены, и по дороге вызвал скорую. И именно он нашел Ангелину в ванной. К сожалению, приехавшая на вызов бригада медиков смогла лишь констатировать смерть.

После этого медики сообщили о трагическом случае газовой службе и ГСЧС, которые должны проверить все газовые приборы в доме и квартире, где жила Ангелина. В полиции же сообщили, что тело женщины было направлено на экспертизу, после которой судмедэксперт должен назвать точную причину смерти Ангелины. Однако предварительно ею может быть именно отравление угарным газом.

Предварительно установлено, что это несчастный случай отравления угарным газом. Возможно, в доме была плохая вентиляция… Ангелина утром выпила кофе и пошла в ванную… Все произошло очень быстро…

– рассказала подруга погибшей.

Была "Божьим одуванчиком"

Подруга Ангелины рассказала, что женщина была отличным специалистом, одним из самых популярных в сфере косметологии. Она имела высшее медицинское образование дерматокосметолога, работала в сфере здоровья и красоты с 2013 года, и вместе с мамой была владелицей косметологического салона.

У нее была очень большая запись. Была хорошим человеком, спокойным. Даже меланхоличным. Такой "Боже одуванчик". Детей у нее не было,

– рассказала подруга Ангелины Сердюк.

Похороны косметолога пройдут в понедельник, 27 февраля, с 10:00 до 12:00. Ангелину Сердюк похоронят на кладбище в Брюховичах.