Негативные эмоции были с самого начала, – руководительница "Ангелов Азова" о скандале на Young Busines

Руководитель патронатной службы полка "Азова" Елена Толкачева рассказала о том, как организаторы бизнес-форума в Киеве вывели ее из зала и попросили "спрятаться" в углу.

Руководительницу "Ангелов Азову" попросили "не пугать" присутствующих военной формой. Это произошло на форуме Young Business Club.

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Что организаторы заявили руководительнице "Ангелов Азову"

Елена Толкачева рассказала журналистам, что представители патронатной службы пришли на форум, когда он был уже в разгаре.

Организатор встретила нас с негативными эмоциями. Сказала, что у нас есть ровно пять минут, чтобы выступить, а затем выступление прерывается,

– рассказала представительница "Азова".

По ее словам, тогда как раз был перерыв на кофе, однако представителей "Ангелов Азова" посадили в другом зале, где должны были проходить выступления.

"Я готовилась к выступлению, а потом зашла выпить кофе. Через несколько минут ко мне подошла организатор и сказала, чтобы мы покинули зал, что мы пугаем людей военной формой. Она нас вывела и сказала: садитесь там в углу, чтобы вас никто не видел" ", – пересказала те события Елена Толкачева.

По ее словам, дальше она извинилась и сказала, что они не будут выступать. После этого организатор просила их остаться, однако Елена Толкачева объяснила ей, что такое отношение к военной форме, пропитанной кровью наших ребят, – недопустимо. После этого "Ангелы Азову" ушли из события.

Как отреагировали на бизнес-форуме

После публичного рассказа Елены Толкачевой об инциденте, по ее словам, организаторы связывались с ней, "оправдывались и извинялись".

Они обидели не меня, патронатную службу или "Азов", а всех военных. Мы пошли дальше, мы от этих людей не хотим ни денег, ни помощи. Это ниже нашего достоинства,

– заверила руководительница "Ангелов Азова".

Она отметила, что этот случай не показывает отношение к военным во всем обществе, ведь после обнародования информации это возмутило всех.

В свою очередь представители Young Business Club публично извинились перед военными "Азова" и всеми, чьи "чувства задела эта ситуация"".

Мнение и позиция человека, работавшего в нашей команде, не является позицией клуба и его участников,

– заверили организаторы и поблагодарили бойцов.

Основатель Young Business Club Андрей Остапчук сказал, что их благотворительные аукционы собрали более 8 миллионов гривен на нужды ВСУ.