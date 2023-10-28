Керівницю "Янголів Азову" попросили "не лякати" присутніх військовою формою. Це трапилось на форумі Young Business Club.

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Що організатори заявили керівниці "Янголів Азову"

Олена Толкачова розповіла журналістам, що представники патронатної служби прийшли на форум, коли він був вже у розпалі.

Організаторка зустріла нас з негативними емоціями. Сказала, що у нас є рівно п’ять хвилин, щоб виступити, а потім виступ переривається,

– розповіла представниця "Азову".

За її словами, тоді якраз була перерва на каву, проте представників "Янголів Азову" посадили в іншій залі, де мали відбуватися виступи.

"Я готувалася до виступу, а потім зайшла випити каву. За кілька хвилин до мене підійшла організаторка і сказала, щоб ми покинули залу, що ми лякаємо людей військовою формою. Вона нас вивела і сказала: сідайте отам в кутку, щоб вас ніхто не бачив", – переказала ті події Олена Толкачова.

За її словами, далі вона перепросила та сказала, що вони не будуть виступати. Після цього організаторка просила їх залишитися, проте Олена Толкачова пояснила їй, що таке ставлення до військової форми, яка просякнута кров'ю наших хлопців, – неприпустиме. Після цього "Янголи Азову" пішли із заходу.

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Після публічної розповіді Олени Толкачової про інцидент, за її словами, організатори зв'язувалися з нею, "виправдовувалися і перепрошували".

Вони образили не мене, патронатну службу чи "Азов", а всіх військових. Ми пішли далі, ми від цих людей не хочемо ні грошей, ні допомоги. Це нижче нашої гідності,

– запевнила керівниця "Янголів Азову".

Вона зауважила, що цей випадок не показує ставлення до військових у всьому суспільстві, адже після оприлюднення інформації всіх це обурило.

Своєю чергою представники Young Business Club публічно перепросили перед військовими "Азову" та всіма, чиї "почуття зачепила ця ситуація"".

Думка і позиція людини, яка працювала в нашій команді, не є позицією клубу і її учасників,

– запевнили організатори та подякували бійцям.

Засновник Young Business Club Андрій Остапчук сказав, що їхні благодійні аукціони зібрали понад 8 мільйонів гривень на потреби ЗСУ.

Зверніть увагу! Про скандал 27 жовтня розповіла Олена Толкачова. За її словами на заході Young Business Club вони зіткнулись з "разючою та дикою ситуацією", коли організатори заявили, що чоловіків, які були на цьому заході, лякає військова форма.