В Англии боятся, что летучие муравьи сорвут финал Евро-2020

Матч между Англией и Италией на "Уэмбли" может оказаться под угрозой срыва. Ученые опасаются, что стадион, где будет проходить финальная игра Евро-2020, могут атаковать летучие муравьи.

Опасения по поводу возможного срыва поединка сборных Англии и Италии выразили в Британской метеорологической службе.

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Летучие насекомые угрожают финалу Евро-2020

Метеорологи из Великобритании зафиксировали миллионы летучих муравьев над некоторыми районами Лондона. При определенных условиях, насекомые могут оказаться на стадионе "Уэмбли" именно в день матча Англии и Италии.

Эксперты опасаются, чтобы насекомые не сорвали финальную игру Чемпионата Европы по футболу.

Похожие инциденты на предыдущих чемпионатах по футболу

На ЧМ-2014 футбольное поле во время одного из матчей оккупировала саранча. Огромный конек сел на руку Хамес Родригесу во время того, как он выполнял пенальти.

На Евро-2016 среди зрителей поединка были бабочки. Тогда кадры с Криштиану Роналду, который плачет, и с бабочкой на его лице облетели весь мир.

. Финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля. Начнется игра между сборными Англии и Италии в 22:00. Матч примет стадион "Уэмбли" в Лондоне.