Английский – это ключ: почему украинцы не знают язык и как наконец его выучить

В 2020-м Украина заняла 44 место из 100 возможных в мировом рейтинге владения английским языком. В то же время Беларусь и Россия – соответственно 40 и 41. Почему большинство украинцев не может свободно общаться на иностранном? Как мотивировать себя изучать английский и успешно использовать его в жизни?

В этом разбирались с Ириной Горлач, руководительницей инициативы GoGlobal. Поговорили с ней и о преподавании английского в украинских школах.

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Английский – ключ к информации

В 2015 году в Украине начали общественную инициативу GoGlobal, чтобы популяризировать изучение иностранного.

После Революции достоинства появилось ощущение, что в стране нужно изучать английский, чтобы иметь доступ к иноязычным источникам, новостям, информации, а также строить связи с другими странами. Английский – это ключ, критически важный инструмент,

– уверяет руководительница инициативы.

Она вспоминает, что шесть лет назад Украина находилась на 49 месте в глобальном индексе владения английским языком. И это несмотря на то, что в нашей стране ученики изучают иностранный в течение десяти лет в школе. Согласно статистике, лишь 30-37 процентов выпускников школ могли на удовлетворительном уровне пользоваться английским, говорит Горлач.

Ірина Горлач уверена, что "нет смысла учить английский ради английского" / Фото из личного архива GoGlobal

Такие неутешительные статистические данные и мотивировали GoGlobal "преодолеть эту ситуацию". В 2016-м общественная инициатива вместе с тогдашней Администрацией президента объявила Год английского языка.

Год английского языка

В 2015-м тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ «Об объявлении 2016 года Годом английского языка в Украине». Гарант поручил Кабмину разработать и утвердить комплекс мер на 2016-й и последующие годы, чтобы активизировать изучение гражданами английского.



В нашей стране должны были расширить сеть летних языковых лагерей с целью изучения иностранных языков в Украине. Речь шла и о развитии международного сотрудничества по привлечению к преподаванию английского языка иностранных специалистов – носителей языка, в том числе волонтеров, упрощение порядка въезда в Украину и пребывания в Украине таких специалистов.

Изучение иностранного с помощью кино

"В скандинавских странах английским владеют лучше из всех государств Евросоюза, поскольку там сериалы и фильмы показывают в оригинале. То есть без всяких усилий граждане Норвегии, Дании и Финляндии изучают иностранный. Поэтому первым нашим шагом стало кино на языке оригинала", – объясняет руководительница инициативы GoGlobal.

Сейчас в кинотеатрах уже делают премьеры и отдельные показы фильмов именно на языке оригинала, добавляет она. В 2016-м общественная инициатива ввела также проект школьных языковых лагерей GoCamp.

В школах работают по устаревшим подходам. Детей заставляют заучивать правила и грамматику, а не общаться на английском. Этого недостаточно, чтобы заговорить на иностранном,

– говорит Горлач.

До пандемии коронавируса каждое лето в Украину приезжали около 100 иностранных волонтеров – носителей языка или людей, владеющих английским на высоком уровне. Глава GoGlobal говорит, что за все время существования GoCamp 1300 волонтеров посетили более двух тысяч украинских школ. Этот проект объединил 150 тысяч школьников, гордится Горлач.



В языковых лагерях дети вместе с волонтерами создают видео, артинсталяции, коллажи / Фото из личного архива GoGlobal

"Мы не только учим детей английскому. Параллельно мы готовим учителей, даем им новый взгляд на то, как можно преподавать английский", – подчеркивает она.

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Игровой формат и многообразие тем

По мнению Горлач, страх ошибок, языковой барьер и отсутствие практики – главные проблемы в изучении иностранного. Обучать детей лучше в игровом формате, уверена Горлач. Она советует учителям не просто заставлять заучивать правила, а поощрять детей искать информацию на английском по важным темам.

Однажды волонтер из Финляндии посетил городок в Черниговской области. Так вот он не просто учил английскому. Мужчина рассказал, почему важно голосовать на выборах, что такое референдум, как относятся к выборам в его стране,

– вспоминает руководительница GoGlobal.

В языковых лагерях принимают участие волонтеры всех возрастов. "Главное, чтобы они были совершеннолетними. А так ограничений в возрасте нет. Самому старшему участнику было более 70 лет", – рассказывает Горлач.



Джон Сильвер, эксаташе по вопросам изучения английского языка Посольства США в Украине, волонтерил в языковом лагере / Фото из личного архива GoGlobal

Немало студентов Оксфордского, Кембриджского и Гарвардского университетов посетили Украину в рамках языковых лагерей. Глава инициативы говорит, что для них волонтерство – одна из карьерных ступеней. Во многих странах мира общественная деятельность даже учитывается при трудоустройстве, добавляет она.

"Наша организация заботится о волонтерах. Мы обеспечиваем их проживанием, находим для иностранцев принимающие семьи, проводим для них тренинги. Им нужно лишь оплатить перелет", – объясняет Горлач.

В поисках украинских"корней"

Большую долю волонтеров составляют члены украинской диаспоры. Дети диаспорян в третьем, пятом поколениях приезжают в Украину, чтобы не только обучать английскому языку, но и "вернуть свои корни", – говорит руководитель общественной инициативы.

WorldTips пишет, что больше граждан Украины заинтересованы в изучении украинского. В то же время именно английский – самый популярный язык для изучения в 98 странах мира.

Например, благодаря GoCamp австралийка с украинскими корнями нашла своих родственников в одном поселке в Киевской области. У нее был только семейный альбом с подписями и никакой информации о родных, вспоминает Горлач.

Они приехали и где-то на Киевщине вышли среди поля. С помощью жестов женщина нашла общий язык с украинцами и познакомилась со своими дальними родственниками,

– радуется общественница.

По ее словам, такая история не единична. Например, в Украину каждое лето приезжает волонтер из США в Черниговскую область. Во время первого визита он увлекся темой партизан, которая связана с его дедом. Поэтому каждый год мужчина прилетает в Украину, чтобы более детально исследовать этот вопрос.



За пять лет существования к общественной инициативе присоединилось 165 тысяч детей из разных регионов Украины, в частности Луганской и Донецкой областей / Фото из личного архива GoGlobal

Горлач отмечает, что есть и волонтеры для которых важно работать именно в школах Донецкой и Луганской областей. Часть иностранцев "чувствует свою необходимость на линии разграничения на Донбассе", – объясняет активистка.

Руководитель инициативы GoGlobal соглашается, что проблемы с изучением английского языка не только в школах, а в высших учебных заведениях. Поэтому языковые лагеря в вузах – "ориентиры" для руководства организации.

"Дистанционка" не помешала

Самая большая по численности аудитория GoCamp – это дети 13-15 лет. Школьники поначалу стесняются общаться на иностранном, но после завершения программы "раскрываются" и уже "не боятся говорить" с гражданами других стран.

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Общение с представителем другой культуры помогает детям открывать мир, а также обогащает их мировоззрение. "После завершения программы между волонтерами и школьниками состоит дружба и общение, международные связи", – говорит Горлач.



По состоянию на 2021 год к GoCamp присоединилось 1300 волонтеров из 75 стран мира / Фото из личного архива GoGlobal

Во время пандемии коронавируса языковые лагеря GoCamp проходили в дистанционном формате. Глава инициативы надеется, что уже в 2022-м очное обучение восстановится, ведь онлайн-формат никогда не заменит "живое общение".

Дистанционно в проекте GoCamp приняли участие более 500 школ. В онлайне появилась возможность общаться не только с одним волонтером, а сразу с пятьюдесятью, говорит общественный деятель.

Во время наших лагерей у детей исчезает страх получить плохую оценку. Поэтому они перестают бояться ошибиться, сказать что-то неправильно. Кроме того, в фановом формате информация запоминается быстрее,

– уверяет она.

По ее мнению, школьникам важно улучшать "креативные навыки", поскольку "нет смысла учить английский ради английского". Именно поэтому в языковых лагерях дети вместе с волонтерами создают видео, артінсталяції, коллажи. Участники GoCamp также учатся проектному менеджменту, предпринимательству, подчеркивает Горлач.