Без мамы осталось два мальчика: война забрала жизнь 22-летнего боевого медика
Источник:Смелянский городской совет
Война забрала жизнь молодого боевого медика Анны Богуславской из Смелы. Отмечается, что девушку дома ждала мать и двое сыновей.
Прощание с ней уже прошло в родном городе Смела. Трагическая весть пришла в Черкасскую область 1 февраля этого года.
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Гибель молодого медика
В больнице города Днепра 1 февраля умерла Анна Богуславская – молодая защитница из Смелы Черкасской области. Отмечается, что она была солдатом, санитарным инструктором медицинского пункта 2 штурмового батальона.
Девушка была 2001 года рождения. Дома ее возвращения ждала мать и два сыночка.
Трудно найти слова утешения для родных, невозможно успокоить боль и горечь утраты. Выражаем искренние соболезнования матери и двум сыновьям Анны Богуславской и скорбим вместе с семьей, низко склоняем головы в скорби,
– сообщили в Смелянском городском совете.
Анна Богуславская умерла в больнице Днепра / Смелянский городской совет
Простились с украинской защитницей 12 февраля в 11:00 в храме Рождества Иоанна Крестителя. Похоронят Анну Богуславскую на кладбище в селе Плоское.
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