В целом количество жертв из-за российской террористической атаки уже достигло 12. Спасатели завершили поисковую операцию вечером 3 марта.

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Погибла врач

В результате попадания российского дрона в дом в Одессе погибла врач-педиатр "Детской городской поликлиники № 2" Анна Чебан. Давняя знакомая женщины – Виктория, рассказала, что Анна проживала на 9 этаже пострадавшего здания. Она лечила три поколения ее семьи.

Мне осенью будет 30 лет и можно сказать, что все 30 лет моя семья с ней общалась. Потом, когда я родила ребенка, то тоже встали к ней на учет. Весь район ее знал. В моей семье она вела три поколения,

– рассказала Виктория.

У Анны остались дочь с внучкой. После полномасштабного вторжения женщина переехала к дочери в Германию, где пробыла до осени. Анна говорила, что все так было для нее чужое. Дочь с внучкой уже едут в Украину.

Анна Чебан была педиатром в местной больнице в Одессе / Суспильне

Врача вспоминают как очень доброго человека, которая поименно знала всех мам, приходивших к ней с детьми.

Как человек, она была очень замечательная, любила общаться. Без всяких проблем могла прийти домой, когда ребенок себя плохо чувствовал. Когда я была маленькая, то она каждую неделю нас посещала, чтобы просто спросить как дела. Могу сказать, что это очень добрый и позитивный человек, который свои личные проблемы никогда не показывал,

– вспоминает знакомая погибшей

Муж женщины также был врачом – он работал хирургом в другой больнице. А сын еще перед войной умер из-за онкологии. Их похоронили на Северном кладбище.

Последствия атаки на Одессу