Загалом кількість жертв через російську терористичну атаку вже сягнула 12. Рятувальники завершили пошукову операцію ввечері 3 березня.
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Загинула лікарка
Внаслідок влучання російського дрона у будинок в Одесі загинула лікарка-педіатриня "Дитячої міської поліклініки № 2" Ганна Чебан. Давня знайома жінки – Вікторія, розповіла, що Ганна проживала на 9 поверсі постраждалої будівлі. Вона лікувала три покоління її родини.
Мені восени буде 30 років і можна сказати, що всі 30 років моя родина з нею спілкувалася. Потім, коли я народила дитину, то теж встали до неї на облік. Весь район її знав. У моїй родині вона вела три покоління,
– розповіла Вікторія.
У Ганни залишилися донька з онучкою. Після повномасштабного вторгнення жінка переїхала до доньки в Німеччину, де пробула до осені. Ганна казала, що все так було для неї чуже. Донька з онукою вже їдуть до України.
Ганна Чебан була педіатринею у місцевій лікарні в Одесі / Суспільне
Лікарку пригадують як дуже добру людину, яка поіменно знала всіх мам, що приходили до неї з дітьми.
Як людина, вона була дуже чудова, любила спілкуватися. Без усіляких проблем могла прийти додому, коли дитина себе погано почувала. Коли я була маленька, то вона кожного тижня нас відвідувала, щоб просто запитати як справи. Можу сказати, що це дуже добра та позитивна людина, яка свої особисті проблеми ніколи не показувала,
– пригадує знайома загиблої
Чоловік жінки також був лікарем – він працював хірургом в іншій лікарні. А син ще перед війною помер через онкологію. Їх поховали на Північному кладовищі.
Наслідки атаки на Одесу
- Ввечері 3 березня рятувальники завершили пошукову операцію на місці зруйнованого будинку в Одесі – вона тривала понад добу. Стало відомо, що внаслідок російського удару загинули 12 людей, серед них – 5 дітей.
- Зокрема, росіяни вбили цілу родину – подружжя військових Олега та Тетяну Кравець, а також трьох їх дітей. Під завалами знайшли тіла семимісячної Лізи, десятирічного Сергійка, а також восьмирічну Злату. Старший син родини у момент удару був у бабусі.
- Внаслідок удару "Шахеда" постраждало 8 людей, з яких троє потрапили до лікарні. Серед них – дві жінки та чоловік. Обидві жінки перебувають у відділенні інтенсивної терапії з діагнозом "політравма" – їх стан важкий, але стабільний.