Единственная без погон, но со званием: Путин сделал свою племянницу контр-адмиралом

Владимир Путин в очередной раз решил продвигать своих родственников в политике. Теперь российский президент взялся за свою племянницу Анну Цивилеву, которая получила звание контр-адмирала.

Это звание соответствует чину действительного государственного советника 3 класса. Об этом пишут в росСМИ, передает 24 Канал.

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Племянница Путина получила новое звание

В июне 2024 года двоюродная племянница Путина Анна Цивилева получила должность заместителя министра обороны. Сейчас же российский президент решил снова помочь родне и предоставил ей новое звание.

Так, статс-секретарь российского минобороны Цивилева получила чин действительного государственного советника 3 класса. Он соответствует воинским званиям генерал-майора и контр-адмирала.

Интересно, что Цивилева ранее не имела никакого чина и звания. Однако, для родни Путина это не проблема, и сейчас племянница российского президента – единственная среди заместителей министра обороны, у которой нет погонов.

Все остальные заместители министра обороны имеют чин действительного государственного советника 1 класса. Такой чин и у министра обороны Андрея Белоусова.

В росСМИ добавляют, что на сайте минобороны говорится, что чин 1 класса получают гражданские служащие "после успешного завершения испытания". Если испытания не было, то такой чин предоставляют автоматически через 3 месяца после назначения. Цивилеву же назначили в минобороны России 17 июня, а статс-секретарем – 17 августа.

Столь быстрым продвижением по карьерной лестнице похвастаться может не каждый заместитель министра. Как пишут в росСМИ, министр сельского хозяйства Ольга Лут была заместителем министра в 2018 году, а чин 3 класса получила только через 5 лет – в 2023. Даже в должности министра Лут остается с чином 3 класса.

Интересно, что ГЦивилева – первая из родни Путина, кто получил важную государственную должность. Хотя в биографии скрывается факт родственных связей, а в СМИ ранее писали о ее девичья фамилия Логинова, но на самом деле Цивилева – дочь двоюродного брата Путина – Евгения Путина.