Хотела "сваливать из страны": нардеп "Слуги народа" Анна Колесник слагает мандат

Скандальная народная депутатка от "Слуги народа" Анна Колесник слагает мандат. Комитет Рады единогласно поддержал ее заявление.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на регламентный комитет Верховной Рады.

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Скандальная нардеп "Слуги народа" досрочно слагает мандат

Комитет Рады рассмотрел заявление Анны Колесник о досрочном прекращении депутатских полномочий. Члены комитета единогласно поддержали его. Далее дело передадут в сессионный зал парламента.

В октябре 2022 года Колесник получила подозрение от НАБУ и САП. Она внесла ложные сведения в декларации на более чем 4,4 миллиона гривен.

Еще до начала полномасштабного вторжения нардеп оказалась в центре скандала. При обсуждении угрозы вторжения России в Украину она переписывалась со знакомыми, заявляя им, что "надо сваливать из этой страны".

Как передает общественное движение "Честно", от 12 марта 2025 года Колесник не появляется на заседаниях парламента. Если Верховная Рада проголосует за соответствующее постановление, ее депутатские полномочия будут прекращены досрочно.

По данным ЦИК, следующими в списке "Слуги народа", которые могут зайти за Колесник, является Дмитрий Слинько и Роман Кравец, известный как администратор Telegram-канала "Джокер".

Ранее сообщалось, что в Раду подали проект постановления о прекращении депутатских полномочий Ирины Кормышкиной в связи с ее личным заявлением. Накануне ее обвинили в незаконном обогащении более чем на 20 миллионов гривен и внесении недостоверных данных в электронную декларацию.