Заместитель министра обороны Анна Маляр посетила позиции наших воинов на Востоке. Чиновница также опубликовала фото с защитниками.

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Ситуацию контролируют ВСУ

На Восточных рубежах сегодня жарко, но ситуация контролируется. Наши защитники не дают врагу никакого шанса на продвижение по Донетчине и Луганщине,

– говорится в сообщении.

Маляр посетила позиции воинов на Востоке / Фото с телеграма Маляр

Что происходит на передовой