Заступниця міністра оборони Ганна Маляр відвідала позиції наших воїнів на Сході. Посадовиця також опублікувала фото з захисниками.
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Ситуацію контролюють ЗСУ
На Східних рубежах сьогодні гаряче, але ситуація контрольована. Наші оборонці не дають ворогу жодного шансу на просування Донеччиною та Луганщиною,
– йдеться у повідомленні.
Маляр відвідала позиції воїнів на Сході / Фото з телеграму Маляр
Що відбувається на передовій
- На Сході наші оборонці продовжують стримувати масштабний наступ російських загарбників. Крім цього, українські захисники за минулу добу закріплювались на досягнутих рубежах та вирівнювали лінію фронту.
- За даними Генштабу, особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва Донецької області. На напрямку Білогорівка – Шипилівка наші війська вели наступальні дії, мали частковий успіх. Зараз вони закріплюються на досягнутих рубежах.
- Заступниця міністра оборони зауважила, що Схід залишається основним напрямком наступу російських терористів. Їхня мета – вийти на кордони Донецької та Луганської областей. За словами Маляр, поблизу Бахмута ситуація незмінна: там щодня відбуваються по декілька бойових зіткнень, лінія стабільна.
- Минулої доби Сили оборони наступали на трьох напрямках: Новоданилівка – Роботине; Вільне Поле – Макарівка; Мала Токмачка – Вербове.