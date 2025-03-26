В Белгородской области ликвидировали пропагандистку "Первого канала" Анну Прокофьеву. Так называемая "военная корреспондентка" находилась вблизи Демидовки, когда получила смертельное ранение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В России ликвидировали пропагандистку

Российские "военкоры" пишут, что в Белгородской области погибла пропагандистка "Первого канала" Анна Прокофьева. 35-летняя "военная корреспондентка" находилась вблизи Демидовки на "редакционном задании", но погибла.



Россияне пишут о смерти Прокофьевой / Скриншот

Доподлинно неизвестно, что стало причиной смерти российской пропагандистки. Одни росСМИ пишут, что Прокофьева погибла в результате удара БПЛА, другие – что корреспондентка получила смертельное осколочное ранение. Существует и третья версия, что Прокофьева якобы "подорвалась на вражеской мине", однако к этой теории есть немало вопросов, ведь как "вражеская мина" могла оказаться в Белгородской области.

Интересно, что в сети пишут, что Прокофьеву могли убить российские военные. Некоторые телеграм-каналы пишут, что такие случаи были в Чечне, когда журналистов ликвидировали российские пехотинцы и десантники, чтобы скрыть факты мародерства. Вероятно, Прокофьева сняла кадры разворовывания российскими солдатами домов в приграничье Белгородской области.

РосСМИ добавляют, что в последние дни Прокофьева в Судже на Курщине. Она делала пропагандистские сюжеты для "Первого канала" и якобы помогала с эвакуацией.



Российская пропагандистка Прокофьева / Фото из российских телеграм-каналов

"Первый канал" подтвердил смерть своего "военного корреспондента". Также сообщают, что ранения получил оператор Дмитрий Волков, который работал с Прокофьевой. Он получил серьезные ранения и сейчас подключен к аппарату ИВЛ. Волкова экстренно везут в Курскую областную больницу.

Известно, что Прокофьева ранее работала в агентстве "Россия Сегодня", а с 2023 года – на "Первом канале". Там она вела репортажи из зоны так называемой "СВО".

Представительница МИД России Мария Захарова уже набросилась с обвинениями на Украину. Она цинично заявила, что, мол, на журналистов "идет охота".

Ранее ВСУ одним ударом ликвидировали трех российских пропагандистов. Так, трое российских пропагандистов, включая военкора, оператора и водителя, были ликвидированы на фронте, вероятно, в результате артиллерийского обстрела ВСУ.

Среди погибших – корреспондент "Известий" Александр Федорчак, который работал в Луганской и Харьковской областях и недавно снимал репортаж на Купянском направлении.