"Больше ждать нельзя": самое главное со встречи Зеленского и Бербок

В Украину прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она уже встретилась с Владимиром Зеленским и сделала ряд важных заявлений.

Встреча прошла очень тепло и доброжелательно. Как рассказала ведущая 24 Канала Яна Боголословская, это прощальный визит чиновницы в Украину на своей должности, он 9-й за время полномасштабного вторжения.

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О чем говорили лидеры

Министр отметила, что для нее очень важно присутствовать в Украине в такие нелегкие времена и лично переживать то, что переживают украинцы. Конечно, одним из ключевых пунктов разговора была военная помощь, за которую Владимир Зеленский поблагодарил Германию.

Кроме того, говорилось о разблокировании 3 миллиардов евро, которые откроют возможность для развития и увеличения оборонной способности Украины. Чиновница также сказала о 130 миллионах евро гуманитарной помощи. В частности этот пакет распространяется на энергетический сектор и восстановление украинских городов.

Отвечая на вопрос о том, что может защитить Украину, Анналена Бербок процитировала учительницу из Харькова, которая сказала, что нас больше защитят толстые стены, чем договоренности с Россией. Эти слова подтверждают, что западные партнеры начинают осознавать, что на самом деле происходит.

Отдельно министр упомянула о работе по возвращению украинских детей, которых похитила Россия. Украина в партнерстве с Германией ищет пути для этого,

– рассказала Яна Боголословская.

Анналена Бербок подтвердила, что Россия не соблюдает перемирие и оно не является показателем готовности страны-агрессора к миру. Первым шагом к этому может быть то, что Россия отдаст похищенных украинских детей.

Соглашение с США и миротворцы

Кроме пакета поддержки детей, Анналена Бербок сообщила, что UNICEF будет поддерживать фонд Елены Зеленской. Есть понимание, что Украине нужно не только оружие, но и много гуманитарных инициатив.

Стоит напомнить, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял о том, что Украина якобы пытается обменять соглашение о полезных ископаемых на членство в НАТО. Об этом вопросе также говорили Бербок и Зеленский.

Вопроса НАТО в этом соглашении нет и не было. Относительно Европейского Союза, то мы это связываем. Когда мы говорим о соглашении, оно не может идти вопреки нашему будущему вступлению в ЕС,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

К тому же стороны затронули тему миротворцев. Уже не говорится о миротворческом контингенте, а о войсках сдерживания, которые могут направить Франция, Великобритания и, возможно, Германия. Это будут обсуждать европейские представители в ближайшие дни в Киеве.

Будет встреча военных команд нескольких стран, кто готов разместить контингент в определенном виде, потому что есть сухопутная, воздушная часть и присутствие на море. Это будет глубокая первая встреча. Я думаю, мы увидим некоторые разъяснения и детали. Важно, что она будет базироваться на предложениях украинской стороны,

– добавил Владимир Зеленский.

Госпожа Бербок заявила, что ничего не может происходить без Европейского Союза или за его спиной. Она подтвердила слова президента о том, что ни одна сделка не может противоречить договоренностям по безопасности и здравому смыслу.

Получит ли Украина TAURUS

Относительно оружия, то говорилось о дальнобойных ракетах TAURUS. Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что Путина надо поставить в жесткие условия. Например, если за 24 часа он не прекратит обстреливать гражданское население Украины, то стоит передавать TAURUS, чтобы перерезать логистические пути для этого кровавого режима.

В феврале 2025 года Мерц также повторил тезис о том, что Германия готова передавать дальнобойные ракеты, но в сотрудничестве с Великобританией и Францией. Во время визита в Киев Анналена Бербок подтвердила такие слова, заявив, что не стоит ждать пока Россия разбомбит очередную больницу или школу.

Атаки продолжаются. Мы не можем ждать, когда будут падать ракеты, когда будут разрушаться дома, больницы, энергетические станции. Я сама это пережила, находясь в Харькове. Думаю, что дальнобойное оружие – это то, что является существенным в сотрудничестве между европейцами и американцами,

– подчеркнула глава МИД Германии.

Она добавила, что сейчас стороны находятся в промежуточной фазе, происходит согласование между Францией, Великобританией, Германией и Украиной по военным вопросам.

В завершение президент Владимир Зеленский анонсировал большую встречу с европейскими представителями, на которой также будут присутствовать украинские военные. Они будут обсуждать не только планы введения контингента, их права, но и будущее украинских Вооруженных Сил, их сотрудничество с европейским сообществом.

Анналена Бербок отметила, что Украина – это уже давно Европа, поэтому нужно защищать друг друга.