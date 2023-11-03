В Украину идет аномальная погода: каких изменений ждать от ноября

В этом году в Украине уже зафиксирован ряд погодных рекордов. Ноябрь решил не отставать от других месяцев и порадовать украинцев аномальным... к счастью, теплом. Потому что только морозов нам сейчас не хватало.

Игорь Кибальчич – кандидат географических наук, метеоролог – сообщил приятные новости. Ласковая осень в Украине будет гостить как можно дольше. Хотя и затяжных дождей, характерных для этой капризной поры, нам не избежать. Особенно – в первой половине месяца.

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Ноябрь может быть аномальным – в хорошем смысле

Очевидно, теплу очень нравится у нас. Потому что наслаждаться им украинцы смогут хотя бы в первой половине ноября. Ее прогнозируют аномально теплой. Все благодаря преобладанию юго-западных и южных ветров. Более того, в некоторые дни Украина может установить рекорды максимальной температуры воздуха.

Теплее всего, конечно, будет на Юге и во временно оккупированном Крыму.

Поэтому если вы уже настроились на уютную холодную осень, возможно, и со снежком, придется потерпеть. В конце концов, атмосферу вокруг создаем мы сами. Поэтому если хотите уже поставить елку и украсить ее фигуркой Санты, почему бы и нет? Включаем Last Christmas, берем коктейли и чиллим у бассейнов. Потому что с нашей погодой возможно все.