Ігор Кібальчич – кандидат географічних наук, метеоролог – повідомив приємні новини. Лагідна осінь в Україні гостюватиме якнайдовше. Хоча й затяжких дощів, характерних для цієї примхливої пори, нам не уникнути. Особливо – у першій половині місяця.

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Листопад може бути аномальним – у хорошому сенсі

Вочевидь, теплу дуже подобається у нас. Бо насолоджуватися ним українці зможуть принаймні у першій половині листопада. Її прогнозують аномально теплою. Усе завдяки переважанню південно-західних і південних вітрів. Ба більше, у деякі дні Україна може встановити рекорди максимальної температури повітря.

Найтепліше, звичайно, буде на Півдні та у тимчасово окупованому Криму.

Тому, якщо ви вже налаштувалися на затишну холодну осінь, можливо, й зі сніжком, доведеться потерпіти. Зрештою, атмосферу навколо створюємо ми самі. Тому, якщо хочете вже поставити ялинку й прикрасити її фігуркою Санти, чому б і ні? Вмикаємо Last Christmas, беремо коктейлі й чілимо біля басейнів. Бо з нашою погодою можливо – все.