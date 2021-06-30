Аномальная жара в Канаде: за несколько дней умерли десятки людей

С понедельника, 28 июня, в Канаде зафиксировали 60 случаев внезапной смерти. Наибольший процент среди них составляют люди пожилого возраста.

В то же время по другим данным, количество умерших – значительно выше. Большинство жертв – жители провинции Британская Колумбия. По данным местных правоохранителей, трагедии могла спровоцировать аномальная жара, от которой в течение нескольких дней страдает страна.

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Врачи рассказали, что за это время они получили сообщения о 107 перегревах и 32 тепловых ударх.

По последним данным, температура воздуха в Канаде прогрелась до максимальных +49 градусов. Обеспокоенные метеорологи сообщают, что это еще не конец. В ближайшие дни страну может охватить еще более сильная жара.

Аномальная жара в Канаде: главное