Историческая жара: в Киеве зафиксировали сразу 5 температурных рекордов

В Киеве с 6 по 8 июня зафиксировано сразу пять температурных рекордов. Среднесуточные, минимальные и максимальные значения побили предыдущие показатели за всю историю наблюдений.

Температурные показатели в столице значительно превысили климатическую норму. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

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Рекордный июнь: жара в Киеве побила исторические показатели

Июнь в Украине стартовал с нетипичной для начала лета жары. Во многих регионах температурные показатели значительно превышают климатические нормы.

В Киеве же за период с 6 по 8 июня уже зафиксировали пять температурных рекордов – как ночных, так и дневных.

6 июня среднесуточная температура в столице составила 24,9 градуса – это на 0,2 градуса больше рекорда 1956 года. Показатель превысил климатическую норму на шесть с половиной градуса.

7 июня ночная температура не опустилась ниже 19,9 градуса, что на 0,7 градуса выше рекорда 2014 года. Среднесуточная температура составила 26,2 градуса – на полтора градуса выше предыдущего максимума 2011 года и на 7,2 градуса больше нормы.

8 июня зафиксировано еще два рекорда: минимальная температура составила 20,4 градуса (превышение на 1,8), а максимальная – 31,4 градуса, что на 0,1 градуса больше показателя 2011 года.

Напомним, в июле 2024 года температура в Киеве показали +57 градусов на Крещатике и +65 на Владимирской горке. В "Містознавстві" объяснили, что жара объясняется плотной застройкой города, которая поглощает тепло и отдает его. Рекомендации включают возвращение растений в города, в частности, озеленение улиц.