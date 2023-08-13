Сколько будет длится аномальная жара в мире: что говорят синоптики

Явление Эль-Ниньо будет длится до февраля 2024 года. Оно вызывает повышение средней температуры на планете.

Об этом сообщают синоптики в США. Они уверены в этом на 95%.

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Эль-Ниньо и Ла-Нинья – это климатические модели в Тихом океане, которые могут влиять на погоду по всему миру. Во время этого явления пассаты ослабевают, а теплая вода выталкивается к востоку, к западному побережью Америки.

В Национальной метеорологической службе говорят, что в июле температура поверхности воды в экваториальной части Тихого океана была выше среднего уровня, что свидетельствует о продолжении явления Эль-Ниньо.

Таким образом, по прогнозу правительственного метеорологического агентства США, Эль-Ниньо продолжается с декабря 2023 года и продлится до февраля 2024 года.

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Всемирная метеорологическая организация подчеркнула, что погодные условия могут способствовать повышению глобальной температуры.

По предварительным расчетам, начиная с 13 – 14 августа, осадков станет меньше. Вновь в дневные часы столбики термометров могут чаще достигать +30 и выше в большинстве регионов, а не только на Юге и Востоке. Но это опять же не будет таким долговременным — 3 – 5 дней.

Синоптик рассказала, что с 13 августа больше будет преобладать поле высокого давления, то есть антициклональный характер погоды. Вероятно, во второй декаде месяца уже будет меньше осадков и, соответственно, более высокие значения температуры.