В июле Украину накрыла чрезвычайная жара. Кое-где температура даже побила рекорды и превысила +40 градусов. Впрочем, наконец пошла на спад.

И будет ли снова усиление жары, какой погоды ждать в ближайшие дни, передает 24 Канал.

Обратите внимание Ситуация с жарой с каждым годом может только ухудшаться, – Укргидрометцентр

Аномальная жара в Украине

Накануне синоптики прогнозировали, что в течение 21 – 23 июля температура в западных и северных областях ночью будет достигать +13 – +19 градусов, днем +24 – +29. На остальной территории Украины ночью +17 – +22. На Юге до +25 градусов. Днем +28 – +34.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, усиление жары как минимум до 25 июля в Украине не ожидается. Так, в большинстве областей даже менее +30, кое-где днем +22. Только на Юге до +33 градусов.

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Ориентировочный прогноз погоды на 25 июля / Скриншот из Укргидрометцентра

Кстати, накануне синоптик Наталья Птуха рассказала, что сильных изменений в погоде в ближайшие дни не будет. Резкое снижение температуры не ожидается, впрочем, жара несколько ослабнет, и уже не будет таких экстремальных температур.

В то же время синоптики отметила, что все равно будут довольно-таки высокие значения температуры, более присущие климатическим нормам для украинского лета, будут присутствовать.

В Укргидрометцентре также заявили, что ситуация с жарой с каждым годом все ухудшается. На территории нашего государства и Юго-Восточной Европы, а еще в США по западному побережью зафиксированы самые высокие значения температур за всю историю наблюдений определенных метеостанций.

"И такая тенденция сохраняется. Из года в год периодов с теплой погодой, с волнами тепла становится все больше, а периодов с холодной погодой становится все меньше. Такая зависимость есть, и климатологи всего мира об этом говорят", – отметила Наталья Птуха.

Также синоптик отметила, что в течение последнего года каждый месяц становился аномально теплый. Очень высокие значения температур наблюдались почти по всему земному шару. Кстати, уже на 1,5 градуса превышена прогнозируемая температура зимы.