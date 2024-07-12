"Кто придумал носить одежду летом": как украинцы реагируют на аномальную жару в сети

Украину накрыла мощная жара, во многих городах фиксируют рекорды, а на улицу просто так выйти до 20 часов просто невозможно. Однако украинцы не расстраиваются из-за капризов погоды, а наоборот: еще и шутят по этому поводу в сети.

Так, в социальных сетях появилось множество различных мемов об аномальной жаре, которая еще точно не покинет наше государство в ближайшие дни. Что пишут о жаре украинцы в интернете – читайте в материале 24 Канала.

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Как шутят украинцы об аномальной жаре

В телеграмме люди шутят, что дома настолько жарко, что все время приходится мыться под холодным душем и искать какой-то прохладный уголок. В то же время дом также надо убирать, хотя это, в такую жару, дается очень сложно.

Украинцы шутят об аномальной жаре / Пост из телеграм-канала "МЕМАГРАМ"

Некоторые в сети уже даже предлагает новые идеи для свидания в такую жару, ведь находиться на улице просто невозможно. Одной из таких идей, являются холодильные ряды в супермаркетах, конечно, если он будет работать со светом.

Новые вызовы, требуют новых решений для свиданий / Пост из телеграм-канала "МЕМАГРАМ"

А кто-то решил постирать в такую жару, и теперь не понимает, почему температура воды во время стирки в стиральной машине должна быть меньше, чем показатели столбиков термометра на улице.

Почему температура стирки должна быть меньше, чем температура сушки / Пост из телеграм-канала "МЕМАГРАМ"

Не отстают с мемами и пользователи соцсети Х. Так, люди придумали шутки, связанные с их ощущениями, когда они выходят из дома на улицу в жару.

Лучше в жару не выходить на улицу / Пост из аккаунта @GONI_memes в соцсети Х

У некоторых граждан из-за жары вообще не задалась целая рабочая неделя. Так, у людей сначала сломался кондиционер, а потом и другие электроприборы из-за жаркой погоды

Как украинцы чувствуют себя во время жары / Пост из аккаунта @tse_pozhezha в соцсети Х

Некоторые пользователи даже вспомнили известную работу Сальвадора Дали "Постоянство памяти", на которой изображены расплавленные часы. Украинцы сравнили свое состояние с этими часами от жары.

Украинцы плавятся от жары / Пост из аккаунта @viktor_uska в соцсети Х

Есть и такие украинцы, которые вообще не чувствуют последствий жары. Некоторые даже в такую погоду могут сидеть и обниматься со своими домашними любимцами.

Некоторые из украинцев совершенно не чувствуют последствий жары / Пост из аккаунта @krinzhynka в соцсети Х

Жара для некоторых украинцев, это также возможность избавиться от вредных привычек. Ведь в такую погоду выпить алкогольные напитки или курить просто невозможно.

Жара – идеальный способ избавиться от вредных привычек / Пост из аккаунта @Yachts_n_Marina в соцсети Х

Однако в такую жару не стоит забывать и о защите кожи. Поэтому обязательно надо иметь с собой солнцезащитный крем.

Как украинцы реагируют на жару / Пост из аккаунта @secondsex_ua в соцсети Х

Украинцы в жару охлаждаются в водоемах / Пост из аккаунта @Blignik в соцсети Х

Как украинцы еще шутят о жаре / Пост из аккаунта @BeachBalda в соцсети Х