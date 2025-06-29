На Европу надвигается волна аномальной жары: страны вводят чрезвычайные меры

Европа готовится к серьезной волне жары, которая накроет континент в ближайшие дни: в ряде стран прогнозируют температуру до +42 градусов по Цельсию. Предупреждение об экстремальных погодных условиях уже обнародовали метеослужбы Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции.

Министерства здравоохранения выдают рекомендации гражданам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Европа готовится к аномальной жаре

В Испании на юге страны ожидаются пиковые температуры до +42 градусов по Цельсию. Местный Минздрав призвал граждан избегать пребывания под открытым солнцем, употреблять больше воды и особенно заботиться об уязвимых группах населения – пожилых людей, беременных и хронически больных.

В воскресенье, 29 июня, Португалия также активирует режим повышенной готовности из-за жары и риска лесных пожаров: в Лиссабоне ожидают +42 градуса по Цельсию.

Во Франции жара охватила юг страны. В Марселе столбики термометров поднялись почти до +40 градусов по Цельсию. Власти решили сделать вход в общественные бассейны бесплатным, чтобы жители имели возможность охладиться.

В Италии ожидают +39 градусов по Цельсию в Неаполе и Палермо. На Сицилии, вводят ограничения на работу под открытым небом в самые жаркие часы. Профсоюзы требуют ввести аналогичные правила по всей стране.

В Греции температура достигла почти +40 градусов по Цельсию. Вблизи Афин вспыхнул масштабный лесной пожар, который заставил власти объявить эвакуацию и перекрыть прибрежную автомагистраль в направлении мыса Сунион.