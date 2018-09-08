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Аномальная жара, тайфун "Джеби", землетрясение: как Японию терроризируют катаклизмы

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Японию терроризируют катаклизмы, вследствие которых погибли десятки людей и сотни получили ранения. Также разбиты автомобили и разрушены дома, сколько – сейчас трудно и сосчитать. Из-за землетрясения пришлось даже отменить товарищеский футбольный матч между Японией и Чили. Сейчас спасатели ищут пропавших без вести и расчищают улицы.

Четвертого сентября над Японией пролетел самый мощный за последние 25 лет тайфун Джеби. Непогода оставила после себя разбитые дома, поваленные деревья и разбросанные на дорогах автомобили. Более миллиона человек остались без электроэнергии.

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Мощный ветер унес по меньшей мере одиннадцать жизней. Еще три сотни – травмированы. Сейчас спасательные службы городов Киото и Осака пытаются разгрести руины, которые оставил после себя тайфун.

Японія

Более 20 тысяч спасателей преодолевают последствия стихий в Японии

Не успели японцы оправиться от мощного ветра, как их постигло новое бедствие. Землетрясение магнитудой почти в семь баллов тряхнуло остров Хоккайдо. Стихия снова крушила авто, дороги и дома, а в этот раз еще и вызвала оползни и повредила электростанцию – без света остались миллионы жителей региона. К тому же, за причиненные убытки пришлось отменить товарищеский матч между футбольными сборными Японии и Чили.

Толчок был очень сильным. Я была на кухне, и вдруг дверца холодильника открылась и все полки вылетели оттуда,
– рассказала местная жительница.

В одном из аэропортов во время землетрясения обрушилась крыша, аэропорт временно закрыли. А вместе с ним закрыли несколько электростанций и автодорог, а еще прекратили железнодорожное сообщение. Стихия унесла как минимум 16 жизней, 26 человек пропали без вести. Кроме того, около трех сотен человек получили ранения. Синдзо Абэ, премьер Японии, выразил соболезнования семьям погибших и тем, кто пострадал от этой стихии.

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Согласно сообщениям спасателей, количество жертв может возрасти, ведь под завалами еще могут оставаться люди. Сейчас на месте работают около 20 тысяч спасателей. К слову, Япония является одной из наиболее сейсмически активных стран в мире – на ее долю приходится пятая часть всех землетрясений в мире магнитудой более 6 баллов.

Напомним, последняя неделя августа 2018 года в Японии выдалась аномально жаркой: от теплового удара в Японии скончались два человека, еще почти шесть тысяч человек попали в больницы. Самый высокий показатель температуры достиг отметки +41,1 градус Цельсия.

Теги: Жертвы Стихийный бедствия Землетрясение Тайфун "Джеби" Япония
Источник: 24 канал
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