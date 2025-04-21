Но ждать ли температурных рекордов в ближайшие дни, – в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Аномальное потепление

Синоптик ответила, какая самая высокая температура ожидается, – будет ли уже более +25 градусов.

Не намного больше, но до +26 – +27 кое-где может прогреться приземный слой, конечно. Это преимущественно где-то южные, даже центральные области,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, что сейчас каждый день по-разному. Зависит от облачности: когда ее меньше, прогрев может быть больше.

В то же время представитель Укргидрометцентра отметила, конечно, для каждого дня на каждой метеостанции могут быть рекордные значения температуры.

"Например, перед этим условно было +25,5 для этого дня, а в какой-то день намерили +25,6, и это уже будет рекорд. Сильно сейчас к этому привлекать внимания не надо", – подчеркнула синоптик.

Сейчас температура воздуха в Украине немного выше климатической нормы. По состоянию на пятницу, 18 апреля, среднесуточные показатели больше на 3, а иногда и на 10 градусов.

Но, опять же, это случалось и раньше. Определенные рекорды могут быть, но не везде. Чего-то чрезвычайного не ждем. Теплые рекорды, если они для апреля не выше +30, то, в принципе, комфортные,

– отметила Наталья Птуха.

Добавим, по обновленным прогнозам Укргидрометцентра, 22 – 24 апреля ночью +8 – +13 градусов, днем +21 – +26. Несколько прохладнее в Карпатах, на побережье морей и Юго-Востоке страны, в частности, +16 – +22 градуса.

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Обратите внимание! Температура на метеостанции отличается от домашнего термометра. Ранее в интервью 24 Каналу Наталья Птуха рассказывала, что города всегда называют островами тепла. Температура в центре города выше там, где застройки, каменные джунгли.

Температура на метеостанции отличается от домашнего термометра / Инфографика Укргидрометцентра