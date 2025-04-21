Та чи чекати температурних рекордів найближчими днями, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Аномальне потепління

Синоптикиня відповіла, яка найвища температура очікується, – чи буде вже понад +25 градусів.

Не набагато більше, але до +26 – +27 подекуди може прогрітися приземний шар, звичайно. Це переважно десь південні, навіть центральні області,

– зазначила Наталія Птуха.

Додала, що зараз кожен день по-різному. Залежить від хмарності: коли її менше, прогрів може бути більшим.

Водночас представниця Укргідрометцентру зауважила, звичайно, для кожного дня на кожній метеостанції можуть бути рекордні значення температури.

"Наприклад, перед цим умовно було +25,5 для цього дня, а в якийсь день наміряли +25,6, і це вже буде рекорд. Сильно зараз до цього привертати уваги не треба", – підкреслила синоптикиня.

Зараз температура повітря в Україні трохи вища за кліматичну норму. Станом на п'ятницю, 18 квітня, середньодобові показники більші на 3, а подекуди й на 10 градусів.

Але, знову ж таки, це траплялося й раніше. Певні рекорди можуть бути, але не всюди. Чогось надзвичайного не чекаємо. Теплі рекорди, якщо вони для квітня не вище за +30, то, в принципі, комфортні,

– зазначила Наталія Птуха.

Додамо, за оновленими прогнозами Укргідрометцентру, 22 – 24 квітня вночі +8 – +13 градусів, удень +21 – +26. Дещо прохолодніше у Карпатах, на узбережжі морів та Південному Сході країни, зокрема, +16 – +22 градуси.

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Зверніть увагу! Температура на метеостанції відрізняється від домашнього термометра. Раніше в інтерв'ю 24 Каналу Наталія Птуха розповідала, що міста завжди називають островами тепла. Температура в середмісті вища там, де забудови, кам'яні джунглі.

Температура на метеостанції відрізняється від домашнього термометра / Інфографіка Укргідрометцентру