Аномальной жары становится больше: метеоролог рассказала об изменениях климата в Украине

Из-за климатических изменений в Украине фиксируют все больше погодных аномалий. А последние 5 лет стали рекордно теплыми.

Об изменениях климата и зное в эфире одного из телеканалов рассказала заведующая отделом прикладной метрологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

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Причины аномальной жары в Украине

Мы действительно наблюдаем, что в течение последних дней, месяцев и даже лет у нас все чаще отмечаются аномальные погодные условия, все больше погодных экстремумов,

– заявила Балабух.

По ее словам, это не случайность, а тенденция, которая характерна для современных условий. Ведь происходит изменение климатической системы – повышается температура воздуха, меняется термический режим, а также продолжительность сезонов.

В результате, подытожила метеоролог, таких экстремальных температур становится все больше. "Именно аномалий, когда у нас достаточно жарко, становится все больше и больше", – уточнила она.

Рекордные температуры за последние 5 лет

Балабух также отметила, что последние 5 лет были самыми теплыми в Украине и в целом на планете.

2020 год вообще в Украине был аномально теплым. Такого теплого года у нас не было за последние 140 лет, когда проводились наблюдения за погодой, возможно, и за гораздо больший период,

– рассказала метеоролог.

В частности, 7 из 12 месяцев в 2020 году были аномальными.

Кроме того, в Украине фиксируют не только высокие аномальные температуры, но и резкие изменения погоды. Это связано с изменением атмосферной циркуляции. Из-за неравномерных изменений температуры полярные широты становятся теплыми значительно быстрее, чем умеренные.