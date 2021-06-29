Про зміни клімату та спеку в ефірі одного із телеканалів розповіла завідувачка відділом прикладної метрології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

Читайте також Аномальна спека: температура б'є рекорди, сягаючи +35 градусів

Причини аномальної спеки в Україні

Ми справді спостерігаємо, що протягом останніх днів, місяців і навіть років у нас все частіше відзначаються аномальні погодні умови, все більше погодних екстремумів,

– заявила Балабух.

За її словами, це не випадковість, а тенденція, яка характерна для сучасних умов. Адже відбувається зміна кліматичної системи – підвищується температура повітря, змінюється термічний режим, а також тривалість сезонів.

У результаті, підсумувала метеорологиня, таких екстремальних температур стає все більше. "Саме аномалій, коли у нас досить жарко, стає все більше і більше", – уточнила вона.

Рекордні температури за останні 5 років

Балабух також зазначила, що останні 5 років були найтеплішими в Україні та загалом на планеті.

2020 рік взагалі в Україні був аномально теплим. Такого теплого року у нас не було за останні 140 років, коли проводилися спостереження за погодою, можливо, і за значно більший період,

– розповіла метеорологиня.

Зокрема, 7 із 12 місяців у 2020 році були аномальними.

Крім того, в Україні фіксують не тільки високі аномальні температури, але і різкі зміни погоди. Це пов'язано зі зміною атмосферної циркуляції. Через нерівномірні зміни температури полярні широти стають теплими значно швидше, ніж помірні.

Зверніть увагу! Раніше Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів заявили, що Україна переходить у зону надвисоких температур. Через це до 2050 – 2060 років країні загрожує опустелювання великих територій, а також деградація земель.