Директор французской компании, продающей оружие ВСУ, имеет три фирмы в России, – The Insider

Топ-менеджер французской авиакосмической компании Dassault Aviation, которая поставляет украинской армии истребители и зенитные комплексы, до сих пор ведет бизнес в России. Анри Прольо входит в руководящий состав структуры, связанной с ближайшим окружением Владимира Путина.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на расследование The Insider.

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Что известно о бизнес-связях Анри Прольо?

Анри Эдуар Прольо хорошо известен во французской правящей элите, в частности, он знаком с бывшим президентом Франции Саркози и действующим – Макроном. Его деятельность привлекала внимание СМИ из-за сомнительных связей с российскими госструктурами, он становился фигурантом расследований, однако сохранял позиции во французском бизнесе.

По данным журналистов, несмотря на войну в Украине Прольо сохранил активное присутствие в российском бизнесе. Ему принадлежат:

ООО "Анри Проглио Консалтинг".

ООО "АП Энерджи Эдвайзори".

ООО "Межпроект".

Финансовые показатели российских компаний Анри Прольо / Фото The Insider

Известно, что с 2022 года оборот этих фирм составил более 633 миллионов рублей, большинство доходов классифицировано как "другие", без раскрытия структуры.

Например, в 2024 году при доходе 46,1 миллиона рублей, 45,2 миллиона ушло на "управленческие расходы" – вероятно, лично Прольо,

– говорится в расследовании.

Также бизнесмен является членом совета директоров АО "АБР Менеджмент" – компании, управляющей активами Юрия Ковальчука и Николая Шамалова: банк "Россия", страховая "СОГАЗ", НМГ. Кроме этого, Прольо остается в совете директоров Akkuyu Nuclear A.Ş, которая строит первую АЭС в Турции – 100% принадлежит "Росатому".

Он находился в Москве 24 февраля 2022 года и вылетел на следующий день. С 2022 года регулярно приезжает в Москву – последний раз в июне 2025 года,

– отметили журналисты.

Компания Dassault Aviation производит истребители Rafale, Mirage 2000, БпЛА Neuron, и является соразработчиком истребителя 6-го поколения FCAS, владеет владеет 27% Thales. Прольо – независимый директор и председатель Комитета по аудиту Dassault Aviation с 2008 года.