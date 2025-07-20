Про це пише 24 Канал із посиланням на розслідування The Insider.

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Що відомо про бізнес-зв'язки Анрі Прольо?

Анрі Едуар Прольо добре відомий у французькій правлячій еліті, зокрема, він знайомий з колишнім президентом Франції Саркозі та чинним – Макроном. Його діяльність привертала увагу ЗМІ через сумнівні зв'язки з російськими держструктурами, він ставав фігурантом розслідувань, однак зберігав позиції у французькому бізнесі.

За даними журналістів, попри війну в Україні Прольо зберіг активну присутність у російському бізнесі. Йому належать:

ТОВ "Анрі Прогліо Консалтинг".

ТОВ "АП Енерджі Едвайзорі".

ТОВ "Межпроект".

Фінансові показники російських компаній Анрі Прольо / Фото The Insider

Відомо, що З 2022 року оборот цих фірм склав понад 633 мільйонів рублів, більшість доходів класифіковано як "інші", без розкриття структури.

Наприклад, у 2024 році за доходу 46,1 мільйона рублів, 45,2 мільйона пішло на "управлінські витрати" – ймовірно, особисто Прольо,

– йдеться в розслідуванні.

Також бізнесмен є членом ради директорів АТ "АБР Менеджмент" – компанії, що управляє активами Юрія Ковальчука та Миколи Шамалова: банк "Росія", страхова "СОГАЗ", НМГ. Крім цього, Прольо залишається в раді директорів Akkuyu Nuclear A.Ş, яка будує першу АЕС у Туреччині – 100% належить "Росатому".

Він перебував у Москві 24 лютого 2022 року і вилетів наступного дня. З 2022 року регулярно приїздить до Москви – востаннє у червні 2025 року,

– наголосили журналісти.

Компанія Dassault Aviation виробляє винищувачі Rafale, Mirage 2000, БпЛА Neuron, і є співрозробником винищувача 6-го покоління FCAS, володіє 27% Thales. Прольо – незалежний директор та голова Комітету з аудиту Dassault Aviation з 2008 року.