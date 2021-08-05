Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции Андрей Билык. Украинские чрезвычайники всячески помогают Турции, в частности в городах-єпицентрах стихийного бедствия.

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Какие города составляют наибольшую угрозу

"Министерство и посольство рекомендует украинским туристам воздержаться от посещений отелей в провинции Мугла, в частности в городе Бодрум, а также в провинции Манавгат: такие места, как Сиде, окрестности возле этого места", – отметил Андрей Билык.

Украинских туристов перемещали даже по морю

Представитель Украины в Турции отметил, что ситуация стабильная, а следовательно, необходимости в эвакуации украинцев сейчас нет. Обычно туристов перемещают из гостиницы в другой отель, хотя и это перемещение бывало проблематичным.

"Действительно были моменты, когда людей приходилось перемещать из отеля в отель морем, так как основные дороги были окутаны огнем", – вспоминает Андрей Билык.

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Возможна массовая эвакуация в случае обострения пожаров

По словам Билык, огонь может и в дальнейшем распространиться, но представительство Украины в Турции к этому готово.

"Мы готовимся к возможной эвакуации, создаются списки по результатам обращений украинских туристов, однако ситуация с безопасностью не угрожает украинскому туристу. Единственное, в некоторых провинциях, в частности в зонах стихийного бедствия может ощущаться задымления и дискомфорт при отдыхе, но жизни и здоровью украинцев сегодня ничего не угрожает", – отметил руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции.

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Пожары в Турции: коротко о главном

Масштабные пожары в лесах Турции начались с 28 июля. В начале огонь вспыхнул в городе Манавгат, в провинции Анталия.

Из-за жары и сильного ветра огонь распространялся очень быстро.

Эпицентр пожара – курортный город Анталия. В результате огненной стихии уже погибли 8 человек, а еще более полтысячи – пострадали.

Правительство уже запретило посещать лесные массивы в турецких провинциях.

Всего в Турции из Украиной задействованы 3 пожарных самолета и 4 вертолета с почти 40 спасателями.

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