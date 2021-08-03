Об этом рассказал руководитель консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык.
Важно Турцию и Грецию охватили страшные пожары: стихия объединила местных с туристами
Он отметил, что ежедневно примерно 10 семей перевозят из отелей, расположенных недалеко от районов пожаров, в более безопасные районы. Чаще всего обращаются люди, имеющие проблемы со здоровьем, в частности, астматики.
Мы формируем списки на перевозку граждан по их обращениям. Посольство и консульства вмешиваются в процесс переговоров с туроператорами и способствуют тому, чтобы этих людей перевозили в более безопасные места и отели,
– пояснил Билык.
По словам руководителя консульского отдела, посольство ведет учет граждан, которые возможно захотят эвакуироваться в случае обострения ситуации. Несмотря на масштабные лесные пожары, туристический сезон в Турции продолжается.
Что известно о лесных пожарах в Турции
- Лесные пожары вспыхнули еще 28 июля в городе Манавгат. Стихия охватила крупнейшие курорты страны – Анталию, Мармарис и Бодрум. Этому способствовал сильный ветер и жара до +50 градусов.
- 3 августа власти Турции сообщили, что пожарным удалось локализовать 146 пожаров из всех 154 возгораний, но 8 пожаров еще пылают. Ранее Эрдоган объявил прибрежные регионы страны "зоной бедствия".
- Ответственность за пожары взяла террористическая организация "Дети огня". Она связана с Рабочей партией Курдистана, которую официальная Анкара признала экстремистской.