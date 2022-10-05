Украинские полярники показали Антарктиду с высоты птичьего полета: потрясающее видео с дрона

Полярники показали, как выглядит Антарктида с высоты птичьего полета. Соответствующее видео было снято на дрон.

Кадры сняты на дрон DJI FPV Combo. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

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Антарктида с высоты птичьего полета

Дрон DJI FPV Combo полярникам презентовали в начале 2022 года.

Честно говоря, дронам в Антарктиде сложно из-за неблагоприятных погодных условий: порывистый ветер, высокая влажность, низкие температуры. Однако система стабилизации дрона компенсирует тряску, поэтому видеоряд – плавный и приятный для просмотра,

– отметили в антарктическом центре.

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