Об этом сообщили 14 мая в Национальном антарктическом научном центре.

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"Как и тысячи украинцев из других стран, они записали видеообращение к героям на "Азовстали". Поэтому теперь к инициативе присоединились наши земляки со всех уголков мира: Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Антарктиды", – рассказали в научном центре

Что сказали полярники

В видеообращении украинские зимовщики из "Вернадского" отметили, что ценят и гордятся военной доблестью и преданностью народу Украины. Сказали, что защитники Мариуполя действуют на грани человеческих возможностей.

Защитники Мариуполя! Мы – команда 27-й Украинской антарктической экспедиции – поддерживаем каждого воина, защищающего наши рубежи на территории Азовстали. Станция "Академик Вернадский" с вами! Антарктида с вами! Весь мир с вами! Мариуполь – это Украина!

– сказали полярники.

Обращение полярников из "Вернадского": смотрите видео

Что происходит на "Азовстале"

Защитники Мариуполя показали фото из завода "Азовсталь" в Мариуполе. На фотографиях есть пограничники, полицейские и нацгвардейцы. Воины устали, с ранениями, но они непрерывно держатся.

Защитники с тяжелыми ранениями не имеют возможности получить надлежащую медицинскую помощь. В укрытиях антисанитария, потому бойцам даже с легкими ранениями ампутируют конечности.

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